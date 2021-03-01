رأس الخيمة تطلق «قهوة الصباح مع رائد أعمال»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلقت اقتصادية رأس الخيمة مبادرة «قهوة الصباح مع رائد أعمال» ضمن مبادراتها تجاه مجتمع الأعمال في رأس الخيمة، وذلك لضمان تعزيز نمو الاقتصاد المتنوع والمستدام عن طريق تشجيع الاستثمار والمستثمرين عبر تقديم استشارات متنوعة لهم وتزويدهم متطلبات عالم الأعمال. وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة، أن المبادرة تأتي في إطار تقديم الرأي والدعم لرواد الأعمال، وحثهم على تبني الأفكار الإبداعية، ويتطلب أي مشروع ناجح إعداد دراسة الجدوى الخاصة به ليتم من خلالها دراسة التكاليف المالية والإيرادات المتوقعة مع وضع عملية التسويق محركاً للنجاح.

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