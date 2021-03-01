«كريم» بلا عمولة من المطاعم المحلية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت منصة كريم الإلكترونية، عن طرح نموذج توصيل جديد، دون الحصول على عمولة من المطاعم المحلية، بهدف دعم هذه المنشآت، وقطاع الخدمات، بعد الصعوبات الكبيرة التي واجهتها نتيجة الأزمة الصحية والقيود الناجمة عنها، والتي أدت إلى إغلاق عدد من هذه المنشآت. ويأتي إطلاق النموذج في الوقت المناسب، مع مواصلة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وازدياد أهمية عوائد التوصيل بالنسبة للمطاعم، كما يهدف إلى تعزيز حضورها كشركة مساهمة في توفير الفرص للمشاريع الصغيرة والمطاعم. ويعمل نموذج التوصيل على تغيير طريقة عمل المشغّلين، وشركات التجميع، وتخفيف العبء عن المطاعم، من خلال وضع هيكلية تسعير شفافة، وتحقيق المزيد من الأرباح.

ويتيح هذا النموذج للعملاء، المساهمة في اتخاذ قراراتهم ودعم مطاعمهم المفضلة. ومن أبرز المطاعم، بروجيتو أساي لمحبي الأطباق النباتية والخالية من الجلوتين، وكي كال ويحضّر أطباقاً لذيذة وصحية، بسعرات حرارية محددة، ومنتوشة لعشاق الأطباق اللبنانية، وكومون جراوندز، وكعك بيروت، ويستوحي إبداعاته من المطبخ اللبناني.

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