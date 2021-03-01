21 فلساً زيادة بأسعار البنزين في مارس للمرة الأولى منذ 11 شهراً

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود، رفع أسعار البنزين والديزل خلال شهر مارس، بزيادة بلغت 21 فلساً للتر البنزين، و14 فلساً للديزل.

وأعلنت شركات توزيع الوقود، الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من اليوم، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 21 فلساً من 1.91 درهم في شهر فبراير إلى 2.12 درهم في شهر مارس بنسبة 11%، كما ارتفع لتر البنزين خصوصي «95» 21 فلساً من 1.80 درهم في فبراير إلى 2.01 درهم في مارس بزيادة 11.6%.

وارتفع لتر بنزين إي بلس «91» 21 فلساً من 1.72 درهم للتر في فبراير إلى 1.93 درهم بزيادة 12.2%، كما ارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 14 فلساً من 2.01 درهم في فبراير إلى 2.15 درهم، بزيادة 6.9% لشهر مارس.

تأتي الزيادة الجديدة بعدما استقرت أسعار الوقود عند معدلات منخفضة لمدة 11 شهراً على التوالي، وبعد أن سجلت استقراراً مماثلاً خلال شهري يناير وفبراير عند الحدود السعرية نفسها للشهور الماضية.

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