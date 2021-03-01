مطار الشارقة مركز لوجستي أول لـ «أسترال» الكينية في المنطقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن انضمام الشركة الكينية المتخصصة بالشحن «أسترال للطيران» إلى مطار الشارقة ليصبح مركز الشحن الأول لتوسع عمليات الشركة في منطقة الشرق الأوسط، ولتبدأ الشركة بتسيير رحلتين أسبوعياً من نيروبي في كينيا إلى الشارقة، باستخدام طائرات من طراز «بوينغ 767».

أقيم حفل استقبال للطاقم ومسؤولي الشركة لدى هبوط الطائرة على مدرج مطار الشارقة وبعد عبورها أقواس مرشات المياه التقليدية، بحضور علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير الهيئة، وسانجيف غاديا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أسترال للطيران.

وقال علي سالم المدفع: إن مواصلة مطار الشارقة في استقطاب شركات طيران وخطوط جديدة، كشركة أسترال للطيران، يرسخ مكانته الرائدة مركزاً دولياً للشحن، ويؤكد التزامه في توفير أعلى المعايير والممارسات العالمية لقطاع الشحن الجوي.

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