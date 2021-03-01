دليل متكامل لمساعدة الشركات الناشئة في دبي

المصدر: دبي - البيان

أصدرت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى المبادرات المبتكرة لغرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والمملوك بالكامل من سلطة واحة دبي للسيليكون، «تقرير دبي للشركات الناشئة 2021»، الذي يشكل دليلاً وافياً ومتكاملاً يتضمن المعلومات كافة حول واقع ومنظومة ومزايا الشركات الناشئة في دبي.

ويقدم التقرير؛ المخصص للشركات العالمية الناشئة والمستثمرين الراغبين في استكشاف آفاق الفرص التجارية المتاحة في الإمارة؛ معطيات قيّمة ودقيقة حول اقتصاد الإمارات ودبي، وبيئة الأعمال، والمزايا التنافسية، والإجراءات التنظيمية والإدارية، وغيرها من التفاصيل المهمة المتعلقة بتأسيس الأعمال، والمناطق الحرة، وحاضنات الأعمال، وبرامج الدعم المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسبل الوصول إلى التمويل، ورأس المال الاستثماري، بالإضافة إلى استعراض عددٍ من قصص النجاح لشركات محلية ناشئة.

ويتضمن التقرير كذلك نظرة عامة حول الإجراءات والقوانين والتشريعات التي تم اعتمادها في الأعوام القليلة الماضية بهدف دعم النشاط التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب الشركات الواعدة والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك حزم التحفيز الاقتصادي، ونظام الإقامة الذهبية الدائمة الخاص بالمستثمرين الأجانب، وتأشيرة الإقامة مدة خمسة أعوام لرواد الأعمال، وبرنامج العمل الافتراضي، والقرار المتعلق بمنح الجنسية الإماراتية لمجموعة مختارة من الأجانب.

كما يسلط التقرير الضوء على العديد من البرامج والموارد والخدمات ذات القيمة المضافة في دبي، والتي تم تصميمها خصيصاً لدعم نمو الشركات الناشئة، وتعريفها بالفرص التجارية الجديدة. وتعد كل من دبي للمشاريع الناشئة ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» من بين أبرز الجهات الفاعلة على مستوى الإمارة في ما يخص دعم الشركات الناشئة.

معلومات

وقال حمد بو عميم، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي: إن تقرير دبي للشركات الناشئة يشكل مصدراً مهماً وموثوقاً به للشركات الناشئة وللمستثمرين في الأسواق الأخرى، إذ إنه يوفر الكثير من المعلومات المهمة والعملية حول آليات عمل الشركات الناشئة التي تشهد نمواً سريعاً ومتواصلاً في دبي.

وأضاف: يأتي إطلاق التقرير في وقت تقود فيه الشركات الناشئة التحول الرقمي في دبي، وتساهم في تعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الدور المهم الذي سوف تلعبه في بناء اقتصاد الإمارة في مرحلة ما بعد «كوفيد - 19»، كما أن التقرير بما يمتلكه من رؤية استشرافية مستقبلية لقطاع ريادة الأعمال، يدعم استراتيجية غرفة دبي لدعم ريادة الأعمال، ويعكس سعيها الدائم لدعم الجهود المستمرة لتعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً لأهم الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم. وتابع: توفر غرفة دبي جميع الإمكانات لمساعدة الشركات الناشئة، وتمكينها من تحقيق النمو في أعمالها في دبي، وذلك من خلال مبادرة دبي للمشاريع الناشئة، التي تساهم في تزويد أصحاب الشركات الناشئة من رواد الأعمال جميع المعلومات والأدوات التي تساعدهم على مواصلة النمو والتطور، وتحقيق الأهداف المؤسسية.

استقطاب

وأكد الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، أن جميع المقومات التنافسية متوافرة لاستقطاب رواد الأعمال المبتكِرين وأصحاب المشاريع الناشئة إلى دبي وترسيخ موقعها الريادي وجهة عالمية لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع الناشئة في مختلف القطاعات، وخاصة قطاعات التكنولوجيا والابتكار وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، التي شهدت صعوداً مستمراً؛ تسارع بشكل كبير في الفترة الماضية بعد فرض جائحة «كوفيد - 19» أنماط عمل جديدة.

وقال: الشركات الناشئة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المرن والحيوي القادر على التأقلم السريع وتحقيق النمو المستدام. والتسهيلات التي تقدمها دبي لهذا القطاع الحيوي تعزز فرصه من مرحلة التأسيس ضمن بيئة حيوية داعمة وحاضنة للابتكار وريادة الأعمال إلى مراحل التوسع وجذب الاستثمارات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» في واحة دبي للسيليكون، والذي يضم مئات الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا، مثال حي على هذه البيئة المتميزة التي توفرها دبي والإمارات.

وأضاف: إن تقرير «دبي للشركات الناشئة 2021» يقدم صورة شاملة بالمعطيات والأرقام لعوامل الجذب المتعددة التي توفرها دبي لهذا القطاع ورواده من مختلف أنحاء العالم لتأسيس مشاريعهم الناشئة في دبي لينطلقوا منها نحو الأسواق العالمية.

تنافسية

وتضم قائمة المواضيع المهمة الأخرى التي تطرّق إليها التقرير كلاً من سهولة ممارسة الأعمال في دبي، والتنافسية الاقتصادية، والمبادرات الحكومية، ودعم نمو الشركات الناشئة، والأنشطة الاستثمارية، والمناطق الحرة والخدمات التي تقدمها، وسبل الوصول إلى التمويل، ومبادرات تحفيز الاستثمار، وتوفر المواهب والمهارات، بالإضافة إلى النصائح والإرشادات المفيدة والاستشارات المتعلقة بتأسيس شركة في دبي.

كما يتضمن التقرير مقابلات حصرية مع عدد من الشخصيات الفاعلة في قطاع ريادة الأعمال، بما في ذلك ناتاليا سيشيفا، مدير أول المشاريع الخاصة وريادة الأعمال في غرفة دبي، وهانس كريستنسن، نائب الرئيس في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، وحسن حيدر الشريك الإداري في «مينا آت 500 ستارت أبس»، وكوشال شاه الشريك المؤسس لشركة «دبي أنجل انفسترز»، والدكتور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا. وبين التقرير أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة 99% من شركات القطاع الخاص في دبي، إذ تُقدّر مساهمتها بـ46% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، و53% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في 2019، وتتطلع الحكومة الاتحادية لزيادة هذه النسبة إلى 60% بحلول 2021.

خدمات

أظهر التقرير أن دبي تعد من أفضل المدن عالمياً لرواد الأعمال لإنشاء الشركات، ولا سيما في قطاع الاستيراد والتصدير، كما تتبوأ المرتبة التاسعة عالمياً من ناحية الخدمات اللوجستية والتكاليف ومستوى الترابط بين الأسواق، وتعمل نحو 46% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي في مجال تصدير السلع أو تقديم الخدمات العابرة للحدود.

وذكر التقرير أن أنشطة رأس المال الجريء تشهد ازدهاراً ملحوظاً في الإمارات وخاصة في دبي، التي تشكل مركزاً للتوسع نحو دول أخرى في المنطقة، مع توقعات بأن يشهد عدد الشركات الناشئة بالمنطقة والتي تعمل في التكنولوجيا المالية نمواً من 96 شركة في 2019 إلى 465 شركة بحلول 2022.

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