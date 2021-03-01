سوق أبوظبي العالمي ينظم المعاملات الإلكترونية 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن سوق أبوظبي العالمي، عن إصدار لوائح تنظيم التعاملات الإلكترونية للعام 2021، والتي تهدف إلى تأكيد إنفاذ وقانونية التوقيعات والمستندات الإلكترونية بما فيها العقود والسجلات.

وتأتي الحاجة إلى هذه القوانين بالتماشي مع التطورات التي تشهدها البيئة الرقمية اليوم، لا سيما في أعقاب التداعيات التي تركتها جائحة «كوفيد 19»، وذلك كون المفاهيم القانونية الحالية المتعلقة بالتوقيع والعقود والسجلات تستند عادةً إلى وجود وسيط ملموس أو مادي.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل بالسوق: «يفخر السوق بتقديم مثل هذه التشريعات المبتكرة التي من شأنها توفير إطار عمل متكامل للتجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية ضمن مجتمع الأعمال لدى السوق، وذلك بالتماشي مع أفضل المعايير والممارسات العالمية. وتعكس اللوائح الجديدة التزامنا المستمر بتطوير مركز مالي دولي مستدام يعزز نمو الأعمال، ويرفع ثقة الشركاء الاستراتيجيين في الاقتصاد الرقمي».

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