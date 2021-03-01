«دريك آند سكل» تصوّت على خطة إعادة التنظيم المالي نهاية أبريل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، أن «أرونايت» الخبير المعين من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي، طلب من دائني المؤسسات المالية، والدائنين التجاريين، مراجعة مستندات خطة إعادة التنظيم المالي، والتي ستعرض عليهم لاحقاً، على أن يقوموا بالتصويت على الخطة بحلول نهاية أبريل المقبل.وأضافت الشركة أنها عقدت اجتماعاً لدائني المؤسسات المالية، الخميس الماضي، عبر الاتصال المرئي، قامت بمشاركة الخبير المعين من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي «أرونايت»، بعرض خطة إعادة التنظيم المالي الخاصة بالشركات التابعة.

وأوضحت أنه سيتم عقد الاجتماع الثاني للدائنين التجاريين، وذلك اليوم، عبر الاتصال المرئي، مشيرةً إلى أنها ستطلع المساهمين والسوق على آخر المستجدات في حينها. وكانت الشركة أعلنت في يناير الماضي، عن استمرار تعليق التداول على أسهمها في سوق دبي، وذلك بناءً على طلبها، لحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للدائنين.

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