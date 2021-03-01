«حديد الإمارات» تتجه نحو منتجات الصلب المسطحة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة حديد الإمارات، عن خططها لإضافة اللفائف المدرفلة على الساخن، إلى مجموعة منتجاتها المتنوعة، لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية بشكل أساسي من المنتجات المسطحة عالية الجودة.

وتقوم الشركة حالياً بإجراء تقييم شامل للمشروع الذي يتضمن إنشاء مصنع اللفائف المدرفلة على الساخن، المؤتمت بالكامل، والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتتجاوز بذلك الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة عند استكمال المشروع، 5 ملايين طن في العام. وبفضل التقنيات الحديثة التي سيتبناها المصنع الجديد، سيكون واحداً من المرافق الصناعية الأقل من حيث البصمة الكربونية على مستوى المنطقة.

تدعم المنتجات المسطحة الجديدة، العديد من الصناعات والتطبيقات، مثل: صناعة السيارات، والصلب الكهربائي، وبناء السفن، والغلايات وأوعية الضغط، وأسطوانات الغاز، والهياكل المعدنية الثقيلة، والهياكل البحرية، والإنشاءات العامة، ومكونات الماكينات والآلات، والأنابيب، والأجهزة المنزلية، والصلب الهيكلي.

وقال المهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: تعتزم الشركة عقب إجراء التقييم اللازم للمشروع تلبية الطلب المتزايد على منتجات اللفائف المدرفلة على الساخن، ومنتجات الصلب المسطحة في السوق المحلي والأسواق الإقليمية. ويأتي مشروع إطلاق منتجات اللفائف المدرفلة على الساخن ضمن خططنا للتوسع والنمو وتعزيز إسهامنا في دعم القطاع الصناعي ككل.

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