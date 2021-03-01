10.1 ملايين درهم صافي أرباح «أمانات» في 2020
أعلنت شركة أمانات القابضة العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في الخليج، نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
وسجلت الشركة إجمالي دخل قيمته 70.6 مليون درهم لعام 2020، بانخفاض قدره 36.8% مقارنة بالعام السابق مع دخل من الاستثمارات قيمته 56.1 مليون درهم انخفاضاً بنسبة 22.3% بالمقارنة مع عام 2019. وحققت أمانات أرباحاً صافية قيمتها 10.1 ملايين لعام 2020 مقارنة بصافي أرباح قيمتها 60.0 مليوناً لعام 2019.
وفي الربع الرابع من 2020، شهدت محفظة أمانات الاستثمارية انتعاشاً قوياً .
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