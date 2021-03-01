6.3 مليارات مكاسب الأسهم في آخر جلسات فبراير

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في آخر جلسات فبراير بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 6.3 مليارات درهم مدعومة بعمليات شراء استهدفت شريحة من الأسهم القيادية، فيما تباين الأداء الشهري للأسواق وسط حالة من الترقب سيطرت على معنويات المستثمرين انتظاراً لمحفزات جديدة بعد نهاية ماراثون النتائج السنوية.

وفي جلسة أمس، ارتفع سوق دبي بنسبة 0.95% إلى 2551.54 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل، فيما صعد سوق أبوظبي 0.27% عند 5663.62 نقطة بدعم الاتصالات والاستثمار والطاقة والعقار مقابل هبوط البنوك.

وخلال فبراير، انخفض سوق دبي 3.86% مع هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل، بينما ارتفع سوق أبوظبي 1.25% عند 5663.62 نقطة مع ارتفاع أسهم الاستثمار والنقل والاتصالات والطاقة والسلع والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 22.5 مليار درهم في فبراير، موزعة بواقع 18.58 ملياراً في أبوظبي و3.9 مليارات في دبي. وجرى التداول على 6.2 مليارات سهم، منها 3.5 مليارات سهم في أبوظبي، و2.7 مليار بدبي، من خلال تنفيذ 117.4 ألف صفقة.



سوق دبي

وضغط على سوق دبي خلال فبراير انخفاض قطاع البنوك 3.35% مع هبوط «دبي الإسلامي» 3.2% و«الإمارات دبي الوطني» 3.87%، فيما انخفض قطاع العقار 4.86%، مع تراجع «إعمار العقارية» 4.02% و«إعمار للتطوير» 4.84% و«إعمار مولز» 2.82% و«داماك» 11.9% و«ديار» 6.55% و«الاتحاد العقارية» 5.04%.

ونزل قطاع الاستثمار 9.57% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 8.64% و«سوق دبي المالي» 13.1% و«شعاع كابيتال» 4.76%، فيما هبط قطاع النقل 5.51% مدفوعاً بتراجع «أرامكس» 9.7% و«الخليج للملاحة» و8.89%، فيما صعد «العربية للطيران» 0.8%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 848.75 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 469.4 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 365.97 مليوناً. وحقق «دبي للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 78.57%، تلاه «الإمارات للمرطبات» 49.86%، ثم «الرمز كوربوريشن» 27.09%، فيما كان «الصقر للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 37.72%، تلاه «سوق دبي المالي» 13.11%، ثم «الإثمار القابضة» 12.45%.

وعمد المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء في سوق دبي خلال فبراير بصافي استثمار 186.5 مليون درهم، منها 40.14 مليوناً للعرب و146.39 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 186.5 مليون درهم، منها 26.96 مليوناً للخليجيين و159.56 مليوناً للأجانب.



سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي الشهر الماضي، ارتفاع قطاع العقار 4.6% مع نمو «الدار» 5.17%، فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 5.43%. وزاد قطاع الاتصالات 2.94% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بنفس النسبة، ونما قطاع الاستثمار 2.25% بعد صعود «العالمية القابضة» 1.91% و«الواحة كابيتال» 7.96% فيما انخفض «إشراق» 4.19%.

وزاد قطاع الطاقة 3.8% مع صعود «أدنوك للتوزيع» 6.2% و«دانة غاز» 2.81% فيما انخفض «طاقة» 4.14%. وانخفض قطاع البنوك 0.62% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.54% و«أبوظبي التجاري» 1.4% و«أبوظبي الإسلامي» 0.6%.

وتزعم «الدار العقارية» النشاط جاذباً 4.8 مليارات درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 4.7 مليارات درهم، ثم «العالمية القابضة» 2.86 مليار درهم، وحقق «الظفرة للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 29.86%، تلاه «أغذية» 28.87%، ثم «رأس الخيمة للدواجن» 24.7%، فيما كان «الوثبة للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 30.03%، ثم «الخليج للمشاريع الطبية» 16.67%، يليه «أسمنت الخليج» 10.71%.

وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 56.47 مليون درهم، منها 1.59 مليون للعرب و3.22 ملايين للخليجيين و51.6 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 56.47 مليون درهم.



المؤسسات

مالت المؤسسات نحو البيع الشهر الماضي بصافي استثمار 151.8 مليون درهم، منها 70.36 مليوناً في دبي، و81.46 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 151.8 مليون درهم، موزعة بواقع 70.36 مليوناً في دبي و81.46 مليوناً بأبوظبي.

إفصاحات



- يعقد مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير اجتماعاً الأربعاء، لمناقشة التقرير السنوي حول أنشطة الشركة خلال عام 2020، واعتماد البيانات المالية وتحديد موعد الجمعية العمومية.

- دعت شركة دبي للمرطبات مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية، من خلال تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني يوم 24 مارس الجاري، لمناقشة البيانات المالية لعام 2020 ومقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 70%.

- تعقد شركة الإمارات للمرطبات اجتماعاً لمجلس الإدارة الخميس المقبل، لمناقشة النتائج المالية لعام 2020.

- قرر مجلس إدارة «العين الأهلية للتأمين» التوصية للجمعية العمومية للشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم الواحد 2.5 درهم لكل سهم، بقيمة إجمالية 37.5 مليون درهم عن العام 2020، وقرر المجلس دعوة الجمعية السنوية للانعقاد في 5 أبريل المقبل.

- يعقد «البنك التجاري الدولي» اجتماع الجمعية العمومية في 22 مارس، للنظر في توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك، من خلال إصدار 430 مليون سهم جديد، بسعر إصدار قدره درهم واحد للسهم الواحد.

- أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية استقالة الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة من عضوية مجلس الإدارة لأسباب شخصية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز