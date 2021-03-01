«عمومية أبوظبي الأول »تُقِرّ توزيع 8 مليارات نقداً

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد اجتماع الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الأول أمس الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 74% (ما يعادل 74 فلساً للسهم، وبإجمالي توزيعات نقدية بقيمة 8.08 مليارات درهم) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. ويستحق مالكو أسهم البنك المسجلون الأربعاء 10 مارس (أي المشترون يوم 8 مارس) توزيعات الأرباح النقدية.

وتمت مناقشة البنود المطروحة كافة على أجندة الاجتماع والموافقة عليها؛ بما في ذلك تعيين أندريه صايغ عضواً جديداً لمجلس الإدارة. كما شهد الاجتماع مصادقة المساهمين على تقارير الأداء المالي للبنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: أتاحت لنا المكانة الرائدة التي يتمتع بها بنك أبوظبي الأول باعتباره الأقوى والأكثر أماناً على مستوى الإمارات تعزيز دورنا الداعم لمسيرة التنمية الوطنية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بالتزامن مع تحقيق أفضل قيمة لمساهميه. ونحن فخورون بالإنجازات التي حققها البنك رغم التحديات الكبيرة التي شهدها عام 2020؛ إذ أنجزنا الكثير على صعيد أجندتنا الاستراتيجية، وواصلنا التزامنا تجاه مساهمينا، ولذا يسرنا الإعلان عن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2020 بنسبة 74% من رأس المال، بإجمالي 8.08 مليارات درهم.



إنجاز تاريخي

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: يمثل تعيين هناء الرستماني رئيساً تنفيذياً لمجموعة بنك أبوظبي الأول إنجازاً تاريخياً في مسيرة البنك، والقطاع المصرفي بشكل عام، وتجسيداً لرؤى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تفعيل دور الكوادر الوطنية في شتى القطاعات وعلى المستويات كافة. ومع بدء هذه المرحلة الجديدة، فإنني أتطلع قدماً إلى التعاون معاً للاستفادة المثلى من الفرص المتاحة، ومواصلة العمل بجد للمساهمة في بناء مستقبل مزدهر لأجيال المستقبل.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: أظهر البنك في عام 2020 مرونة في الأداء وحقق قوة في النتائج وقدرة على التكيف مع المتغيرات، وتمكنا في ظل التحديات المستجدة أن ندعم عملاءنا وموظفينا والمجتمعات التي نعمل ضمنها من خلال تكيفنا مع الظروف المتغيرة للسوق. ورغم ذلك، استطاع البنك أن يرسخ مكانته الرائدة باعتباره الأكثر ربحية على صعيد بنوك الإمارات بصافي أرباح بلغ 10.6 مليارات درهم لعام 2020، وسنواصل العمل على تعزيز زخم أعمالنا وتوسيع خبراتنا لنسرع عملية التحول الرقمي لدينا، والذي يمكننا من تلبية احتياجات عملائنا المتغيرة عبر اعتماد المرونة والابتكار نهجاً لنا.

وأضافت الرستماني: ينتقل بنك أبوظبي الأول إلى المرحلة التالية من مسيرتنا، مستنداً إلى قوتنا وثقتنا بقدرتنا على تحقيق أفضل العوائد، وأتقدم بالشكر لمساهمينا على ثقتهم الكبيرة ببنك أبوظبي الأول وإمكاناته.

وحرصاً على الالتزام بأعلى معايير السلامة في ظل جائحة (كوفيد - 19)، أتيح للمساهمين إمكان حضور فعاليات اجتماع الجمعية العمومية شخصياً أو افتراضياً عبر الإنترنت.

الصايغ.. مساهمات قيمة



قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول إن أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي للمجموعة سيتقاعد الشهر المقبل بعد أن أمضى 21 عاماً في البنك، وكان لمساهماته القيمة طوال فترة عمله مع مجموعة بنك أبوظبي الأول وبنك الخليج الأول سابقاً الأثر الكبير في النجاحات التي حققها البنك والتي توجت بنتائج رائعة لعام 2020 رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة التي واجهت القطاع المصرفي المحلي والاقتصاد العالمي بشكل عام. وأعلن سموه ترشيح أندريه الصايغ لشغل منصب عضو مجلس إدارة للمجموعة على أن يتم الحصول على موافقة المصرف المركزي والجمعية العمومية للبنك على هذا الترشيح.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز