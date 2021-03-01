مجلس إدارة الشارقة القابضة يبحث الوضع المالي للشركة

المصدر: الشارقة - البيان

عقد مجلس إدارة الشارقة القابضة الاجتماع الأول للسنة الجديدة 2021 افتراضياً، حيث ناقش قضايا عدة من بينها البيانات المالية والوضع المالي للشركة. كما تطرق إلى قضايا عدة تخص الشركة، وكيفية الاستمرار في تميز أدائها، وإضافة نجاحات جديدة على ما تحقق، واستمرار المساهمة في الارتقاء بمستوى معيشة ورفاهية سكان الشارقة.

ترأس الاجتماع وليد الصايغ، رئيس مجلس الإدارة، وحضره علي العبد الله، نائب الرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس خالد بن بطي، وهوازن اسبر، وأحمد الشامي، وتم الترحيب بالعضو الجديد، سعيد سلطان السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة. وأشاد الحضور بما حققته الشركة ومشاريعها من نجاحات كبيرة.

وناقش الاجتماع الذي حضره أيضاً وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة القابضة، حزمة من القضايا، من أبرزها توصيات اللجنة المالية والإدارية، والبيانات المالية والوضع المالي للشركة، بالإضافة إلى مستجدات مجمّع الزاهية ومستجدات مراكز «متاجر».

وأعرب وليد الصايغ عن تقديره للجهود التي بذلتها كل فرق العمل في مختلف المشاريع التابعة للشركة، بأعلى معايير الجودة، وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى جعل الشارقة الوجهة المفضلة للإقامة والسياحة والعمل. وتقدم الصايغ بالشكر إلى كل موظفي الوحدات التابعة للشركات على ما تحقق من إنجازات.

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