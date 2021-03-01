إرنست ويونج: نشاط متوقع للاكتتابات العامة بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

أشار تقرير إرنست ويونغ حول نشاط الاكتتابات العامة للربع الرابع من عام 2020 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تسجيل 9 صفقات اكتتابات عامة بلغت قيمتها 1.86 مليار دولار، بانخفاض للعدد الإجمالي للاكتتابات بنسبة 40% وللعائدات بنسبة 94% مقارنة بعام 2019. وجاءت 6 من أصل 9 صفقات اكتتاب في القطاع العقاري، اثنان منها لصناديق استثمار عقارية (ريت)، أما الصفقات الثلاث المتبقية فكانت لقطاعات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والتأمين.

وقالت أليسون هوبارد، رئيس القسم القانوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «إرنست أند يونج لو»: تعتبر التعديلات على قانون الشركات في عام 2020 فاتحة خير للتطور الشامل للأسواق المالية في الإمارات. وبعد زيادة المرونة تجاه الملكية الأجنبية والتعديلات التي تناولت شروط الجنسية لأعضاء مجلس الإدارة وزيادة نسبة رأس المال المسموح للمالكين طرحه للاكتتاب العام، على سبيل المثال لا الحصر، فمن المتوقع أن يزداد عدد الاكتتابات العامة المرشحة للإدراج في الإمارات.



تعديلات



وشهد عام 2020 إطلاق مبادرات جديدة عدة في الإمارات بهدف تعزيز نشاط الاكتتابات العامة في السنوات المقبلة. وكانت التعديلات على الملكية الأجنبية ومتطلبات الإدراج من أهم هذه المبادرات، حيث تشمل تغييرات كبيرة في اللوائح الناظمة لعمل الشركات التجارية، وتلغي الشرط التاريخي الذي يفرض أن يكون 51٪ من رأس مال الشركة على الأقل مملوكاً لمواطنين، وأصبح يحق للأجانب الآن امتلاك 100% من أسهم الشركات المحلية. كما امتدت هذه التغييرات لتشمل نشاط الاكتتابات العامة، فضلاً عن صفقات الاندماج والاستحواذ. وأصبح يحق لمؤسسي الشركات المساهمة الخاصة طرح ما يصل إلى 70% من رأس مالهم في الشركة عن طريق الاكتتاب العام، بدلاً من نسبة 30% في السابق. كما يمكن رفع هذا الحد بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.



مبادرات



في أبوظبي، تم إدراج شركات «سواعد القابضة» و«إيزي ليس» و«بالم الرياضية» و«مخازن زي» على منصة السوق الثاني لسوق أبوظبي للأوراق المالية للشركات المساهمة الخاصة في الربع الرابع من عام 2020. كما أطلقت شركة «أيه دي كيو القابضة»؛ المساهم الكامل في سوق أبوظبي للأوراق المالية، شركة «كيو لصناعة السوق» خلال الربع الرابع من عام 2020، ومن المتوقع أن تحصل على التمويل المخصص لحزمة الحوافز الاقتصادية في أبوظبي لتعزيز السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وخلال عام 2020، حقّق الاكتتاب العام على أسهم صندوق المال كابيتال ريت 95.3 مليون دولار، وأُدرج الصندوق رسمياً في سوق دبي المالي في 18 يناير 2021، وهو أول اكتتاب عام في الإمارات منذ سنوات عدة. وكان هذا أول إدراج لصناديق استثمار عقارية في البورصة، مما زاد إجمالي إدراجات هذه الصناديق في الإمارات إلى 3 إدراجات، مع الإدراجين السابقين للإمارات ريت، وبنك الإمارات دبي الوطني ريت، في بورصة ناسداك دبي. وفي بداية الربع الرابع من عام 2020، أطلق سوق دبي المالي منصته لتداول العقود الآجلة للأسهم الفردية. كما أعلنت بورصة ناسداك دبي خلال الربع نفسه عن عزمها إطلاق سوق ناسداك دبي للنمو لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أوائل عام 2021. وقد ساعدت تحديثات الإطار التنظيمي في إنشاء هذه السوق بعد إجراء مشاورات مع المشاركين في السوق.



زيادة الثقة



قال ماثيو بنسون، رئيس خدمات استشارات الصفقات والاستراتيجيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY: مع بداية عام 2021، نعتقد أن استمرار إجراءات التحفيز المالي ووفرة السيولة وزيادة الثقة في برامج التطعيم ضد فيروس كورونا ستساهم في الحفاظ على هذا الأداء الإيجابي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز