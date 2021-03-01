دبي تُسرع الخُطى لتعزيز مكانتها مركزاً مالياً مستداماً

المصدر: دبي- البيان

أصدرت مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي، أمس، دليلين تعريفيين شاملين حول التمويل المستدام، بهدف نشر أفضل الممارسات ذات الصلة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وإلقاء الضوء على الانعكاسات الإيجابية والفرص التي يوفرها تطبيق تلك الممارسات. ويأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة لترسيخ مكانة دبي الرائدة في قيادة الجهود الرامية إلى التوسع في تطبيق الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بوجه عام.

وتم إطلاق الدليلين الجديدين خلال أعمال الحلقة النقاشية الافتراضية، التي نظمتها المجموعة حول التمويل المستدام، ويتناول «دليل الإصدار المستدام» بالتفصيل الخطوات المتصلة بإصدار مختلف فئات الأوراق المالية من السندات والصكوك والأسهم وغيرها من المنتجات المالية المُلبية لمتطلبات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، مع التشديد على أهمية قيام الشركات بصياغة استراتيجياتها للاستدامة.

وبدوره يُبرز «دليل الاستثمار المستدام» الفرص المتزايدة، التي توفرها الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للمستثمرين، وذلك في ظل تركيز الشركات والأسواق المالية على وضع الاستدامة في صلب اهتماماتها الرئيسية.



التزام

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يحتل مركز دبي المالي العالمي والشركات العاملة من خلاله مكانة رائدة في مجال التمويل المستدام، إذ تستلهم 60% منها مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية عند اتخاذ القرارات المتصلة بالتمويل وغيره من الأنشطة. ويوفر المركز المالي لعملائه منصة متفوقة تشهد تعاوناً ملحوظاً بين المصرفيين والمستشارين وخبراء الخدمات المالية للإعداد لصفقات إقليمية وعالمية وإصدارات تتقيد بمبادئ الاستدامة.

إن قاعدتنا الضخمة من شركات إدارة الثروات والأصول، التي تتجاوز 200 شركة، مؤهلة لقيادة القطاع نحو الأفضل من خلال استثمارات مؤثرة اجتماعياً وبيئياً وذات عوائد مالية في الوقت نفسه. وفي تقديرنا فإن جهودنا المشتركة كفيلة بصياغة مستقبل القطاع المالي. وسوف يُتيح الدليلان الجديدان تبادل الخبرات وأفضل الممارسات من جانب عملائنا، بما يُحفز المزيد من النجاحات ذات الصلة بالتمويل المستدام ويُعزز مكانة دبي باعتبارها المركز المالي الأكثر استدامة على المستوى الإقليمي.



السعي للصدارة الإقليمية

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: يسعى السوق بدأب لصدارة أسواق المال المستدامة على المستوى الإقليمي بحلول 2025. ونتعاون في هذا الصدد مع العديد من المؤسسات الرائدة لنشر أفضل ممارسات الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بين المتعاملين في السوق بوجه خاص والقطاع المالي في دبي بوجه عام، حيث تتماشى مبادرات مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي، وكذلك المبادرات الفردية لأعضائها المؤسسين، مع استراتيجية دبي في مجال الاستدامة. وفي تقديرنا فإن لمثل هذه الحلقات النقاشية والأدلة التعريفية دوراً فاعلاً في تشجيع الشركات المُصدرة للأوراق المالية على التوسع في تطبيق الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى دبي.

وناقشت الحلقة النقاشية أيضاً نمو الإصدارات والإدراجات والاستثمارات المُراعية لتطبيقات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية على المستوى الإقليمي والدور الريادي لمؤسسات دبي في هذا المجال، فعلى سبيل المثال أسهم سوق دبي المالي ومعهد حوكمة الشركات «حوكمة» التابع لمركز دبي المالي العالمي بفاعلية في إطلاق مؤشر اس أند بي 20 لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية الإماراتية.



أوراق مالية خضراء

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: باعتبارها البورصة الدولية للمنطقة، تُقدم ناسداك دبي أحد أبرز الأمثلة على ذلك، إذ تتصدر المشهد الإقليمي على صعيد إدراج الأوراق المالية الخضراء والمُراعية لمبادئ الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. وتصل القيمة الإجمالية لتلك الإدراجات إلى 7.75 مليارات دولار من خلال 9 إدراجات للصكوك والسندات. ونحن نواصل جهودنا الحثيثة، من أجل تعزيز إطار العمل والبنية الأساسية بما يواكب الطلب المتزايد من جانب الشركات المصدرة للأوراق المالية والمستثمرين على هذه الفئة من الإصدارات.

وشملت قائمة المتحدثين في الحلقة النقاشية خبراء من مؤسسات رائدة عدة ومنها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك اتش اس بي سي، حيث تولت المؤسستان قيادة عملية إعداد دليل الاستثمار المستدام. كما شارك خبراء من بنك ستاندرد تشارترد وسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، حيث تولت المؤسسات الثلاث إعداد دليل الإصدار المستدام، وتحدث خلال الحلقة النقاشية أيضاً خبراء من مبادرة «جلوبال كومباكت» التابعة للأمم المتحدة، موانئ دبي العالمية، فرانكلين تمبلتون وماجد الفطيم القابضة.



إطار عمل

وتناولت الحلقة عدداً من الموضوعات ومنها خريطة طريق الإصدار والإدراج، وضع إطار عمل الاستدامة، مصادقة ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية من قِبل مؤسسات مستقلة، وإعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. وألقت الحلقة النقاشية الضوء أيضاً على فرص زيادة التدفقات الاستثمارية إلى المنطقة، حيث تشير إحصاءات «كورداتا ريسيرتش» الصادرة في يوليو 2020 إلى ارتفاع نسبة المؤسسات الاستثمارية العالمية التي قامت بالفعل بتضمين الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بصورة كاملة في منهجياتها الاستثمارية إلى 51% من بين 500 مؤسسة، وذلك في مقابل 36% في 2019.



أعضاء المجموعة

تضم مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي «أرامكس»، هيئة كهرباء ومياه دبي، مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، مركز دبي المالي العالمي، بنك دبي الإسلامي، سوق دبي المالي، موانئ دبي العالمية، بنك الإمارات دبي الوطني، شركة بترول دبي الوطنية، حوكمة، بنك اتش اس بي سي، ماجد الفطيم، ناسداك دبي، سوسيتيه جينرال، ستاندرد تشارترد وزيوريخ.

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