عرض «الإقامة واللعب» من «هيلتون أبوظبي جزيرة ياس»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جزيرة ياس عن عرض «الإقامة واللعب» التي يوفرها فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس بمناسبة افتتاحه، والتي تضم إمكانية دخول ضيوف الفندق إلى المدن الترفيهية التي تحتضنها الجزيرة خلال فترة زيارتهم.

ويمكن للضيوف الآن الإقامة في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس من فئة الخمس نجوم، والاستمتاع بتجربة الإقامة المثالية والمخصصة للعائلات، إلى جانب الاستمتاع بمرافق المنتجع الفاخرة، فضلاً عن الوصول إلى المدن الترفيهية العالمية في مكان واحد.

ويشمل عرض «العطلة الاستثنائية» الذي يقدمه فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس لضيوفه الإقامة في الفندق مع تذاكر دخول يومية إلى إحدى المدن الترفيهية في جزيرة ياس لكل نزيل مسجل. كما يشمل العرض خيار ترقية الحجز للحصول على فرصة زيارة أحد المعالم الثقافية في أبوظبي، والتي تتضمن، قصر الوطن، ومتحف اللوفر أبوظبي، وقصر الحصن.

ويقع الفندق ضمن منطقة الواجهة البحرية من مشروع ياس باي، ويضم 545 غرفة والتي تضم 59 جناحاً، إضافة إلى مجموعة واسعة من المرافق كالمطاعم والمقاهي ونادي الأطفال المجهز بالكامل، ومركز المؤتمرات متعدد الأغراض، والسبا، ومركز اللياقة.

ويتميز وجود الفندق ضمن منطقة الواجهة البحرية، وهي وجهة حيوية تقع على الطرف الجنوبي من جزيرة ياس في أبوظبي، ما يتيح للضيوف الوصول مباشرة إلى المرافق المتميزة للتجزئة والمطاعم والمقاهي في الواجهة البحرية، بالإضافة إلى أفضل تجارب الترفيه والاستجمام، حيث سيكون الضيوف على مقربة من الاتحاد أرينا، أول أرينا داخلية متعددة الأغراض للترفيه في أبوظبي التي تتسع إلى 18 ألف شخص، ومن المرتقب افتتاح رصيف بحري يضم 37 مقهى ومطعماً، فضلاً عن 19 منفذاً للبيع بالتجزئة.

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