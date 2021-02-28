«الأوراق المالية» تحذر من موقع إلكتروني ينتحل اسم شركة مرخصة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع من قيام الموقع الإلكتروني «ubc-uaeinvest» بانتحال اسم وشخصية شركة مرخصة من الهيئة.

وقالت الهيئة في تعميم لها: «نحذر المستثمرين من التعامل مع الموقع الإلكتروني المذكور في أية خدمات أو أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك عدم التعامل مع أية جهات أخرى إلا بعد التحقق من الترخيص الصادر لها».

وأشارت الهيئة إلى أن هذه التحذيرات تأتي انطلاقاً من دورها الرقابي بما يكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين بعدما لوحظ قيام بعض الجهات بالإعلان عن مزاولة أنشطة أو تقديمها خدمات خاضعة لرقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة من الهيئة.

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