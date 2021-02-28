"بن غاطي" تطرح وحدات مشروع "البوابة" في دبي للبيع

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بن غاطي للتطوير العقاري، عن إطلاق مبيعات مجموعة حصرية من الوحدات السكنية في مشروعها الجديد "بوابة بن غاطي" (البوابة) وهي نقطة الدخول إلى قرية جميرا الدائرية في دبي، والذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 150 مليون درهم.

ويتألف المشروع من 132 وحدة سكنية، موزعة إلى 84 وحدة غرفة وصالة، بجانب 48 وحدة غرفتين وصالة، وتبلغ المساحة الكلية 250 ألف قدم، وحاليا تصل نسبة الإنجاز بالمشروع 50%.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري، إن إطلاق المبيعات في أحدث مشروعات الشركة يعكس مواصلة النهج التوسعي لها في قطاع العقارات بدبي وسط ثقة كبيرة بتعافي القطاع العقاري وتحقيق معدل نمو جيد جدا خلال العام 2021.

وأضاف أن "استراتيجية بن غاطي تستهدف دائماً تقديم مشروعات عقارية ذات جودة عالية، للعملاء الذين يبحثون عن التوازن الصحيح بين جودة العقار والموقع المميز وأسلوب الحياة الراقي، ونفخر بإتاحة الفرصة أمام عملائنا لشراء العقارات في مثل هذه المشاريع الفريدة".

وأشار إلى أن سياسة التسعير الحالية للشركة متقاربة مع أسعار السوق الثانوي، حيث لا يوجد فرق كبير بين أسعار مشروعاتنا الجديدة والسوق الثانوي عند البيع، ما يمثل عامل جذب للاستثمار بعقارات "بن غاطي" كمنتج جديد تم إطلاقه ولكن بسعر قريب من السعر الثانوي، وهذه نقطة هامة جدا في نجاح مبيعات مشروعات الشركة.

وتابع: "متفائلون جدا بمستقبل القطاع العقاري بدعم من قرب تنظيم معرض إكسبو الدولي في أكتوبر 2021 بجانب حملات التطعيم ضد فيروس كورونا نرى أن السوق باتجاه التعافي، وحالياً سوق الإيجارات في ثبات وهذا يساعد على تعافي السوق بالإضافة إلى عدم زيادة المعروض مما يساعد على زيادة الطلب في السوق العقاري".

وذكر بن غاطي، أن تسمية مشروع "بوابة بن غاطي" جاء بهذا الاسم بسبب موقعه الاستراتيجي عند بوابة ومدخل قرية جميرا الدائرية (JVC) التي تعد مشروعا سكنيا فاخرا ومناسبا للعوائل.

وأضاف أن المشروع يتميز بإشارات تصميم رمزية، حيث تتشابك الشرفات الفردية معًا لتشكيل مجتمع موحد، هذا النمط المثير للاهتمام يخلق وهمًا يجعل البيئة الثابتة للمبنى تظهر كتصميم ديناميكي. ويوفر تصميم الشرفة الفريد للمبنى مساحات خارجية ليستمتع بها السكان، مع ضمان تصميم مستدام من خلال توفير الظل الذي يقلل بشكل كبير من كمية الطاقة المطلوبة لتبريد مساحات المعيشة في المبنى.

وتابع: "يعرض المبنى أسلوب التصميم المعاصر المميز لشركة بن غاطي للتطوير مع مراعاة العناصر التقليدية الموجودة في الفن والعمارة في الشرق الأوسط، فيما يوفر تصميم الشرفة الفريد للمبنى للمقيمين مساحة خارجية للاستمتاع مع الحفاظ على الخصوصية".

وأكد أن الموقع المتميز للمبنى عند مدخل قرية جميرا الدائرية يضمن استثمارًا كبيرًا لأصحابه المستقبليين، إذ يبعد مدة 7 دقائق عن مول الإمارات و "دبي مارينا" و"نخلة الجميرة"، كما يبعد 9 دقائق عن "دون تاون دبي" ومركز دبي المالي العالمي، و10 دقائق عن مطار أل مكتوم الدولي، و15 دقيقة عن مطار دبي الدولي.

وأشار إلى أن الشقق بمشروع "بوابة بن غاطي" مصممة للاستخدام العملي وتوفر الشقق المتنوعة بالمشروع مساحات معيشية مريحة لكل مقيم، مضيفا أن لكل شقة تصميمها الفريد مع مراعاة توفير السكينة والهدوء، كما تم تخطيط التجهيزات الداخلية بعناية فائقة لتوفير أكبر قدر من الراحة والأناقة على حدٍ سواء.

وأفاد محمد بن غاطي، بأن الشقق ذات الغرفتين هي المكان الأمثل للراحة وتقدم التجهيزات الداخلية الفخمة توازن غاية في الاتقان يجمع بين التصميم العملي والطراز الحديث، كما أنها حافلة بالتجهيزات والتشطيبات الحديثة مما يجعل من هذه الشقق الاختيار الأمثل للعائلات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري، إن المواد الفاخرة والتشطيبات الكاملة في جميع أنحاء المبنى تجسّد الجودة والحرفية المتميزة المزودة من أكثر الموردين تميزًا في العالم، إذ تم اختيار كافة التجهيزات والتركيبات داخل الشقق بعناية فائقة لتلائم التصميم الداخلي.

وكشف عن أن بن غاطي للتطوير لديها العديد مــن المشاريع العقارية في جميع أنحاء دولة الإمارات بقيمة استثمارية تفوق 3.5 مليارات درهم، وتملك محفظة عقارية تضم أكثر من 40 مشروعا في جميع أنحاء دبي مثل (دبي مارينا - الجداف - الخليج التجاري - واحة دبي للسيليكون- ليوان - دبي لاند السكنية)، بالإضافة إلى مشروع تجاري ضخم في مدينة أبو ظبي والذي يغطي مساحة مليون قدم مربع بقيمة تفوق 500 مليون درهم، وتمتلك الشركة خططا جريئـة للتوسع في السنوات القادمة مع التركيز بشكل خاص على نمو محفظتها العقارية في دبي.

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