سوق أبوظبي العالمي يقر لوائح تنظيم المعاملات الإلكترونية

المصدر: وام

أعلن سوق أبوظبي العالمي عن إصدار لوائح تنظيم التعاملات الإلكترونية للعام 2021، والتي تهدف إلى تأكيد إنفاذ وقانونية التوقيعات والمستندات الإلكترونية بما فيها العقود والسجلات.

تأتي هذه القوانين تماشيا مع التطورات التي تشهدها البيئة الرقمية اليوم لا سيما في أعقاب التداعيات التي تركتها جائحة كوفيد-19 وذلك كون المفاهيم القانونية الحالية المتعلقة بالتوقيع والعقود والسجلات تستند عادةً إلى وجود وسيط ملموس أو مادي.

وتستند لوائح تنظيم المعاملات الإلكترونية لعام 2021 إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الدولية، حيث يعد سوق أبوظبي العالمي السلطة القضائية الثالثة في العالم التي تسن تشريعات تسمح باستخدام المستندات والأدوات القابلة للتحويل، كالسندات الإذنية والشيكات في شكل إلكتروني.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي : يفخر السوق بتقديم مثل هذه التشريعات المبتكرة التي من شأنها توفير إطار عمل متكامل للتجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية ضمن مجتمع الأعمال لدى السوق، وذلك بالتماشي مع أفضل المعايير والممارسات العالمية .. وتعكس لوائح تنظيم التعاملات الإلكترونية الجديدة التزامنا المستمر بتطوير مركز مالي دولي مستدام يعزز نمو الأعمال ويرفع ثقة الشركاء الاستراتيجيين في الاقتصاد الرقمي.

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