بنك دبي التجاري يحصد 3 من جوائز«إيميا فاينانس» للخدمات المصرفية 2020

المصدر: دبي - البيان

فاز بنك دبي التجاري بثلاث جوائز في النسخة الثالثة عشرة من جوائز «إيميا فاينانس» للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط لعام 2020. وتعد جوائز «إيميا فاينانس» من أهم الجوائز في القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى تكريم المؤسسات المصرفية التي تحقق أداءً مالياً مستقراً، وتظهر أعلى معايير الخدمة، وتقدم المنتجات المبتكرة، وتحقق التميز في القطاع المصرفي بشكل عام.

وتشمل الجوائز التي حصدها بنك دبي التجاري جائزة «أفضل بنك محلي في الإمارات»، والتي حصل عليها البنك للمرة الثانية، وجائزة «أفضل منتج في الشرق الأوسط»، والتي حصل عليها نظير إطلاقه لحساب CBD Digi مؤخراً. كما تم تكريم الرئيس التنفيذي للبنك، الدكتور بيرند فان ليندر، بجائزة «أفضل رئيس تنفيذي للعام».

وتسلم الجوائز الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري في حفل أقيم مؤخراً في المقر الرئيسي للبنك في دبي. وقال: رغم البيئة التشغيلية التي كانت مليئة بالتحديات في 2020، إلا أننا استطعنا مواصلة تقديم خدماتنا لعملائنا من خلال تسريع وتيرة القنوات المصرفية الرقمية. كما تعد هذه الجوائز الثلاث دليلاً على نجاح استراتيجيتنا بأن نكون بنكاً رقمياً بالكامل، والتي تركز على تحسين تجربة العملاء. ونحن إذ نحتفي بهذا الإنجاز، سنستمر في تقديم حلول مصرفية مبتكرة لتجاوز توقعات عملائنا لكي نبقى البنك المفضل للعملاء في الإمارات.

وقال أميت مالهوترا، المدير العام - مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري: يسعدنا الحصول على جائزة «أفضل منتج في الشرق الأوسط» وذلك عن حساب CBD Digi، والذي يعد حساباً رقمياً يمكن للعملاء فتحه في أقل من ثلاث دقائق ويقدم للعملاء مزايا جذابة ومغرية. وتساعد قدراتنا الرقمية الداخلية على الفتح الفوري للحسابات لنقدم لعملائنا أفضل تجربة مصرفية. ونحن إذ نواصل رحلتنا نحو التميز وسعينا بأن نكون بنكاً رقمياً بالكامل، فإن مثل هذه الجوائز ستحفزنا على مواصلة تعزيز خدماتنا لعملائنا وتقديم حلول أكثر ابتكاراً. ومجلة «إيميا فاينانس»هي أحد أهم المنشورات العالمية المتخصصة في القطاع المصرفي والمالي، والتي تقدم تقارير مفصلة وبيانات تحليلية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

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