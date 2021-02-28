25 ألف درهم جوائز فعالية فيستيفال خلال شهر مارس

المصدر: دبي- البيان

يقدم فستيفال بلازا، التابع لمجموعة مراكز تسوق الفطيم في جبل علي، توفير فرصة لرواده للفوز بجوائز يصل مجموعها إلى 25 ألف درهم، على شكل قسائم شرائية من لولو هايبر ماركت، بمناسبة اقتراب موعد فعالية فيستيفال، التي تنطلق غداً، وتستمر حتى يوم الأربعاء 31 مارس.

ويحصل الضيوف على فرصة لدخول السحب عند إنفاق 50 درهماً في 4 مقاهٍ أو مطاعم في المركز التجاري، ليتم بعدها الإعلان عن 5 فائزين محظوظين. وتشمل العروض فرصة الاستمتاع بمجموعة من المأكولات والمشروبات من مختلف أنحاء العالم.

وقال ديفيد هويسر مدير إدارة الأصول لمجموعة مراكز تسوق الفطيم: "تشكل فعالية فيستيفال، من فستيفال بلازا، فرصة لأفراد المجتمع للاستمتاع بمزيج متنوع من المطابخ العالمية، وأساليب الطهو، والتجارب الفريدة، والتي نفخر بتقديمها في فستيفال بلازا، من خلال منافذ المأكولات والمشروبات الشهيرة.

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