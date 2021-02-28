أنشطة متنوعة لـ «أراضي عجمان» في أسبوع الابتكار

المصدر: عجمان - (البيان)

اختتمت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، فعاليات أسبوع الابتكار، التي شملت العديد من الأنشطة المتنوعة. وقال ناصر المرزوقي مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالندب، إن احتفاء الدائرة بأسبوع الابتكار، يأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار لدى الموظفين، وحثهم على تقديم المزيد من الإبداعات في مجالات عملهم وتخصصاتهم.

وأكد نجاح الدائرة في تطوير أدائها المؤسسي، وإسعاد متعامليها، بفضل الأساليب الحديثة المتبعة، والتي كان لها الأثر الكبير في تقليص مدة إنجاز المعاملات، وتبسيط وتسهيل كافة الإجراءات وأتمتتها، بما يضمن راحة المتعاملين وسعادتهم. ونوه المرزوقي بدعم رئيس الدائرة، سمو الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، وحرصه الشديد على تبني الابتكار في جميع الخدمات التي تقدمها الدائرة لمتعامليها، إيماناً منه بأن الابتكار هو أساس التميز والانطلاق نحو آفاق التطور في مختلف المجالات، لا سيما التطور المؤسسي.

وقال عبد الرحمن القمزي رئيس فريق أسبوع الابتكار، إن الدائرة حرصت على إشراك الموظفين والمتعاملين في العديد من الأنشطة التفاعلية، الهادفة إلى تعزيز ثقافة الابتكار، وكسر روتين العمل اليومي، حيث عقدت الدائرة ورشة تفاعلية بعنوان «التفكير الإبداعي»، تخللتها مسابقات متنوعة. كما حققت مبادرة «شو رايكم»، تفاعلاً واسعاً من الموظفين، بالنظر إلى طبيعة المبادرة، وآليتها المتمثلة في حصر أبرز التحديات التي تواجهها الوحدات التنظيمية، وإعادة طرحها ضمن إطار تنافسي بين مختلف الأقسام، في سبيل إيجاد حلول فعالة ومبتكرة.

وشدد على أن أسبوع الابتكار شهد ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الأفكار المقدمة، بزيادة قدرت بنحو 269 %، وذلك من خلال مبادرة «أفكار مجنونة»، التي تم تنفيذها عبر نظام «فكرة»، لتقديم الأفكار والمقترحات.

وأضاف أن الدائرة، وفي ختام فعاليات أسبوع الابتكار، أطلقت اسم «مسبار الأمل»، على قاعة الاجتماعات والتدريب الرئيسة، بدلاً من «قاعة المستقبل». وكرمت جميع المشاركين والموظفين أصحاب المساهمات الإبداعية، كما حرصت على إشراك المتعاملين من خلال مسابقات ولقاءات مباشرة في صالة إسعاد المتعاملين، بالإضافة إلى مسابقتها عبر حساب إنستغرام، التي لقيت تجاوباً واسعاً من المتابعين.

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