مجلس سيدات أعمال الإمارات يتبادل الخبرات مع سيدات أعمال صربيا

المصدر: دبي - البيان

استضاف مجلس سيدات أعمال الإمارات بمقره في دبي وفداً من سيدات أعمال صربيا برئاسة ساندرا ابراموفيتش، وكان في استقبال الوفد المهندسة فريدة عبدالله العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال اﻹمارات، وحليمة عبدالله راشد عضو مجلس إدارة المجلس والدكتورة هدى المطروشي عضو مجلس الإدارة وشفيقة العامري المدير التنفيذي لمكتب سيدات أعمال أبوظبي.

ورحبت فريدة العوضي بالوفد الزائر مثمنة زيارته مجلس سيدات أعمال اﻹمارات التي ستفتح المجال للتعاون المستقبلي المشترك وتبادل الأفكار والخبرات، واطلع وفد سيدات أعمال صربيا في لقاء العمل على تجربة المرأة الإماراتية في قطاعات العمل الخاص، كما ساهمت عضوات مجلس سيدات أعمال الإمارات في تقديم المعلومات المتعلقة بالدور الرائد لسيدات الأعمال في مسيرة التميز والارتقاء للقطاعين العام والخاص بالدولة.

وقدمت فريدة العوضي عرضاً تعريفياً عن مجلس سيدات أعمال اﻹمارات ونشأته، وأهدافه إذ يحظى المجلس بالرئاسة الفخرية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة اﻻتحاد النسائي العام، الرئيس اﻷعلى لمؤسسة التنمية اﻷسرية، رئيسة المجلس اﻷعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات).

كما سلطت الضوء على اﻷهداف اﻻستراتيجية للمجلس والتي تقوم على تحقيق ريادة اﻷعمال للمرأة، وتنمية قدرات رائدات اﻷعمال، وتحفيز روح المبادرة واﻹبداع، ونشر ثقافة اﻻبتكار بين سيدات اﻷعمال وخاصة مع التحديات العالمية التي تواجه قطاع الأعمال والتطور التكنولوجي الكبير وزيادة التحول إلى الخدمات الرقمية الذي فرض نفسه بسبب ظروف جائحة كورونا والذي تشير أغلب الدراسات الاقتصادية إلى أنه جاء ليستمر وأن الشركات ستوجه استراتيجياتها المستقبلية نحو التطوير في هذا المجال لدوره في زيادة كفاءة وجودة الأعمال وإسهامه في تقليل التكاليف ورفع الربحية واتساع رقعة الفئة المستهدفة من المستهلكين والمستفيدين وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تأسيس ونمو أنشطة رائدات الأعمال وفتح أسواق جديدة وتحقيق التنافسية العالمية.

وقالت فريدة العوضي إن المرأة الإماراتية استطاعت من خلال الإصرار والمثابرة ودعم قيادتنا الرشيدة تحقيق مكانة متميزة ومتقدمة على طريق ريادة الأعمال العالمي وهو ما يثبته الحضور المستمر لها في المحافل الدولية المتنوعة كافة وإن الدعم اللامحدود الذي تقدمه لها القيادة الرشيدة ومؤسسات الدولة كافة سيكون له الدور الأكبر في تجاوز التحديات والتطورات التي تشهدها الأسواق العالمية.

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