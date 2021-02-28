«هيتاشي» تدعم أهداف الإمارات للتحول الرقمي في قطاع الطاقة

المصدر: دبي - البيان

أكدت «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، دعمها لأهداف الإمارات في تحقيق التحول الرقمي بقطاع الطاقة، من خلال إطلاقها محطة التحويل الرقمية الذكية، التي تشكل جزءاً من موجة جديدة من الابتكار، بدأت مع الإعلان مؤخراً عن دمج حزمة الحلول الرقمية للمؤسسات من «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» في منظومة «لومادا» من «هيتاشي».

ومن خلال استبدال الأسلاك النحاسية بكابلات ألياف بصرية، تمكّن محطة التحويل الرقمية الذكية الشركات في الدولة من خفض بصمتها الكربونية لكونها تشغل موقعاً أصغر حجماً، وكذلك التفكير بالخطوات المقبلة في رحلتها الرقمية عن طريق توظيف التكنولوجيا الرقمية والتحليلات في عملياتها التشغيلية حالياً.

وتتيح محطة التحويل الرقمية الذكية أيضاً دمج أشكال جديدة من الطاقة النظيفة وتوفير خدمات طاقة بطرق أكثر ذكاء وأمناً، وهو ما يعتبر ضرورياً لتحقيق الانتقال نحو توليد الطاقة المتجددة الأكثر توزيعاً واستقراراً وثباتاً.

وتعتبر محطات التحويل حجز الزاوية للشبكة الكهربائية، فهي تساعد على تحويل مستويات الجهد من عالية إلى منخفضة أو العكس، وكذلك تأمين ونقل تدفق الطاقة. كما تلعب دوراً محورياً في نقل وتوزيع الكهرباء بأمان عبر الشبكة من مرحلة التوليد إلى المستهلك النهائي.

ومن المتوقع أن يشهد سوق محطات التحويل الرقمية نمواً بمعدل سنوي مركب نسبته 7.1% على مدار السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 9.1 مليارات دولار بحلول 2025 مقارنة بـ 6.4 مليارات دولار في 2020. ومن خلال تسخير البيانات التي تولّدها الأجهزة والحساسات، تزوّد محطة التحويل الرقمية الذكية الملاّك والمشغلين بقدرات أكثر تطوراً، بما في ذلك رؤى قابلة للتنفيذ ونظرة أكثر شمولاً على عملياتهم.

ويتزايد الوعي مؤخراً حول القطاع الصناعي باعتباره هدفاً محتملاً للهجمات الإلكترونية. ومع القلق حيال سلامة ورفاه موظفيها، وأصولها المهمة وعملائها والبيئة، أعطت الشركات الصناعية الأولوية للحماية ضد هذه التهديدات، وفي هذا الإطار، يمثل الأمن جزءاً لا يتجزأ من محطة التحويل الرقمية الذكية، حيث توفر محطة التحويل الرقمية الذكية حلولاً متكاملة للتحكم والاتصالات والبرامج، تم تصميمها خصيصاً للموازنة بين الموارد، والحفاظ على النقد، وزيادة الاعتمادية والأمان.

تتيح الاتصالات فائقة الأمان ذات التشفير الكمي اتصالاً آنياً، فيما تعمل حزمة البرامج النموذجية على دمج الرؤية بسلاسة في أداء الأصول، وتاريخ الصيانة، وموقع القوى العاملة والموارد. وهذا يمكن العملاء من تحسين الإنتاجية وضمان سلامة الكوادر العاملة. يستخدم الحل الرقمي بنية أمن إلكتروني، تعمل وفق مبدأ الدفاع في العمق تستند إلى أفضل معايير الصناعة والممارسات، وهذا يعزز الوضع الأمني ويتيح إدارة وصيانة أمن الشبكة خلال دورة حياة محطة التحويل.

وقال ماسيمو دانييلي، العضو المنتدب لوحدة أعمال أتمتة الشبكات، في «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»: يتطلب المحافظة على الإنتاجية في ظل التحولات في محافظ الأصول وعدم اليقين في ما يخص أحمال الكهرباء والإيرادات، أدوات متطورة تتيح عملية اتخاذ قرارات شاملة- بما يعزز كل من الأداء المالي وعمليات الشبكة. ومن هنا، يهدف حلّ محطة التحويل الرقمية الذكية إلى تمكين التحول الرقمي ودعم رحلة عملائنا نحو مشهد طاقة موزعة، يتسم بمزيد من اللامركزية ومستقبل أكثر استدامة.

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