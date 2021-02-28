21 فلساً زيادة في أسعار لتر البنزين و14 فلساً في الديزل خلال مارس

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود، رفع أسعار البنزين والديزل خلال شهر مارس 2021 بزيادة طفيفة في البنزين وصلت إلى 21 فلساً، وبمقدار 14 فلساً زيادة في أسعار ليتر الديزل.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من اليوم الاثنين أول مارس 2021، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 21 فلساً من 1.91 درهم في شهر فبراير إلى 2.12 درهم في شهر مارس بنسبة 11%.

كما ارتفع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 21 فلساً من 1.80 درهم في شهر فبراير إلى 2.01 درهم في مارس وبنسبة زيادة حوالي 11.6%.



وارتفع لتر بنزين إي بلس «91» 21 فلساً من 1.72 درهم للتر في شهر فبراير إلى 1.93 درهم وبنسبة 12.2 %، كما ارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 14 فلساً من 2.01 درهم في فبراير إلى 2.15 درهم وبنسبة 6.9 % لشهر مارس.

تأتي الزيادة الجديدة بعدما استقرت أسعار الوقود عند معدلات منخفضة لمدة 11 شهراً على التوالي، وبعد أن سجلت استقراراً مماثلاً خلال شهري يناير وفبراير عند الحدود السعرية نفسها للشهور الماضية.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

يذكر أن الأسعار تراجعت في أبريل الماضي بنحو ربع درهم للتر، مسجلة أكبر تراجع من نوعه على مستوى شهري منذ تحرير الأسعار في أغسطس 2015، فيما تعد تسعيرة الشهور 11 الماضية هي الأقل خلال السنوات الأربع.

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