ماستركارد توفر خدمة «اضغط وادفع» للدفع الفوري الآمن في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أصبح بإمكان حاملي بطاقات ماستركارد الاستفادة من خدمة «اضغط وادفع -Click to Pay»، والتي تعتبر الجيل المقبل من تقنيات التجارة الإلكترونية، حيث تسمح للمستهلكين في الإمارات بإتمام عمليات الدفع بصورة فورية وآمنة ومريحة من دون الحاجة لإدخال معلومات البطاقة في كل مرة، أو تخزين هذه المعلومات الحساسة لدى تجار مختلفين.

تأتي هذه الخطوة في وقت مثالي، حيث كشفت دراسة أجرتها ماستركارد مؤخراً أن 73% من المستهلكين يتسوقون عبر الإنترنت أكثر من أي وقت مضى، والذين عادة ما يطلب منهم حفظ أرقام بطاقاتهم في الملفات.

وتعتبر الإمارات أول دولة في المنطقة تتوفر فيها هذه الخدمة، التي ستكون متاحة لجميع حاملي بطاقات ماستركارد في البلاد. وتحظى خدمة «اضغط وادفع» (Click to Pay) بدعم من شركاء ماستركارد الاستراتيجيين من مختلف الصناعات، بما في ذلك طيران الإمارات و«اتصالات»، وطلبات، وفنادق ماريوت، مع توجه مزيد من التجار لطرح هذا الحل خلال الأشهر المقبلة.

وتستند خدمة اضغط وادفع إلى معيار EMV لأمن التجارة عن بعد، وتهدف إلى تبسيط معاملات الدفع عبر الإنترنت، لتحلّ مكان معاملات الدفع بواسطة نافذة إدخال أرقام ومعلومات الحساب الشخصية التي يستغرق استكمالها وقتاً طويلاً، واستبدالها بزر الدفع الرقمي، الذي يبقي البطاقة المعنية في ملف بيانات محمي بموجب معيار الأمان المتبع في الصناعة.

ونظراً لكون خدمة «اضغط وادفع» مدعومة بتقنية الترميز فإنها تتيح عملية الدفع أكثر أماناً حين تكون هذه التقنية مدعومة من قبل الجهة المصدرة للبطاقة والتاجر. ويسهم هذا الحل في تقليل عمليات الاحتيال وزيادة معدلات القبول وتسريع عملية الشراء عبر الإنترنت وجعلها أكثر سلاسة. كما سيسهم وجود أيقونة «اضغط وادفع» عند الدفع في تعزيز ثقة المستهلكين بالمتجر الرقمي الذي يتعاملون معه، لا سيما أن 57% من المستهلكين في الإمارات أكدوا أن الدفع الآمن هو عنصر أساسي في تجربة الشراء الجيدة. ويحاكي هذا الحل الرقمي المتطور تجربة الدفع البينية في المتاجر، التي تتم باستخدام جهاز واحد لقبول جميع مدفوعات بالبطاقات.

وتعمل تقنية الترميز على تشفير بيانات المستهلكين، من خلال استبدال أرقام البطاقات برموز رقمية، وبذلك تمنع الاستخدام الاحتيالي لأرقام البطاقات في أي موقع آخر، وتعزز مستوى الأمان، وتزيد من ثقة المستهلكين والتجار على حد سواء.

وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة تساعد خدمة «اضغط وادفع» (Click to Pay) في الحد من الصعوبات المرتبطة بالتسوق وتشجع المتسوقين على زيارة مواقع جديدة وأكثر تنوعاً للتجارة الإلكترونية من دون الحاجة لإدخال معلوماتهم في كل مرة. ويمكن للمستخدمين الجديد التسجيل لمرة واحدة في خدمة «اضغط وادفع» (Click to Pay) عبر الرابط mastercard.ae/clicktopay، من خلال إدخال رقم الهاتف المتحرك والبريد الإلكتروني، ومن ثم يتم إرسال رمز أمني لمرة واحدة في كل مرة يقوم فيها المستهلك بالدفع، وبذلك لا يتعين عليه استخدام أو تذكر كلمة مرور.

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