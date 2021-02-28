«دريك آند سكل»: التصويت على خطة إعادة التنظيم المالي نهاية أبريل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، أن «أرونايت» الخبير المعين من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي طلب من دائني المؤسسات المالية، والدائنين التجاريين بمراجعة مستندات خطة إعادة التنظيم المالي والتي ستعرض عليهم لاحقاً، على أن يقوموا بالتصويت على الخطة بحلول نهاية أبريل المقبل.

وأضافت الشركة في بيان أرسلته إلى سوق دبي المالي اليوم، أنها عقدت اجتماعاً لدائني المؤسسات المالية الخميس الماضي عبر الاتصال المرئي، قامت بمشاركة الخبير المعين من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي «أرونايت» بعرض خطة إعادة التنظيم المالي الخاصة بالشركات التابعة.

وأوضحت أنه سيتم عقد الاجتماع الثاني للدائنين التجاريين غداً الاثنين، مشيرةً إلى أنها ستطلع المساهمين والسوق على آخر المستجدات في حينها.

وكانت الشركة أعلنت في يناير الماضي عن استمرار تعليق التداول على أسهمها في سوق دبي المالي، وذلك بناءً على طلبها لحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للدائنين والإفصاح عن نتائج الاجتماع، وانتهاء أعمال لجنة التنظيم المالي المنوطة بمتابعة حالة الشركة.

وأسهم «دريك آند سكل» موقوفة عن التداول منذ 14 نوفمبر 2018، في أعقاب الكشف عن خسائر مالية كبيرة تكبدتها الشركة، ومخالفات، ودخولها بعدها في عملية إعادة هيكلة ومفاوضات مع الدائنين وملاحقة لبعض أعضاء الإدارة السابقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز