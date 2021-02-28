16 مليار درهم تستقطبها عقارات دبي في فبراير

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

سجلّت صفقات بيع وشراء ورهن وهبات عقارات دبي أكثر من 16 مليار درهم خلال شهر فبراير الماضي 2021 ، طبقاً لبيانات اطلعت عليها «البيان».

وذهبت الحصة الأكبر من المبلغ الإجمالي إلى صفقات الرهون إذ سجلت 7.9 مليارات درهم إجمالي صفقات رهن 1353 عقاراً بينها 1655 شقة سكنية وتجارية و701 فيلا و340 قطعة أرض.

وبلغت قيمة صفقات البيع نحو 6.8 مليارات درهم حصيلة بيع 3527 وحدة عقارية بينها 2567 شقة سكنية وتجارية و726 فيلا و333 قطعة أرض فيما تم تسجيل معاملات هبات بقيمة 1.2 مليار درهم قيمة 264 هبة عقارية بينها 133 شقة 103 فلل و28 قطعة أرض.

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