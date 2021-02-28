تفعيل الحد الأقصى للهبوط إلى 10 % في الأسواق اليوم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

يعيد سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الأحد، تفعيل النسبة الاعتيادية القصوى لتراجع أسعار الأسهم المدرجة خلال الجلسة الواحدة وهي 10 %، تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء.

وتأتي إعادة تفعيل الحد الأقصى الاعتيادي لهبوط الأسعار، في ضوء المرونة الواضحة التي أظهرها السوقان في استيعاب التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية كانعكاس مباشر لتداعيات الجائحة. وكان السوقان خفضا النسبة إلى 5 % في مارس الماضي بصورة مؤقتة، مع بقاء الحد الأقصى لارتفاع الأسعار عند 15 %، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحدّ من تقلّبات الأسواق جراء تداعيات جائحة فيروس «كورونا». ووجه تعميم لسوق أبوظبي شركات الوساطة، بإعادة ضبط البرامج ذات العلاقة وأنظمة تلقّي الأوامر وفقاً للتفعيل.

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