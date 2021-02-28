غرفة عجمان تناقش حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية

المصدر: عجمان - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ندوة بعنوان «حماية حقوق الملكية الفكرية في القانون الإماراتي ـ العلامات التجارية نموذجاً»، وذلك ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز الوعي القانوني لأعضائها وأفراد المجتمع. قدم الندوة القانونية عن بُعد عبر خاصية الاتصال المرئي الدكتور نصر أبو الفتوح فريد حسن، أستاذ القانون المدني المشارك في كلية القانون بجامعة عجمان.

وتناولت الورشة تعريف الملكية الفكرية باعتبارها الحقوق الواردة على الأشياء الناتجة عن الجهد الفكري المبتكر، والتي تمنح صاحبها سلطة الاستئثار باستغلال ابتكاره في مواجهة الغير وفقاً لأحكام القانون، وأنواع حقوق الملكية الفكرية بحسب اتفاقية «التربس» ومنها حق المؤلف والحقوق المتعلقة به، والعلامات التجارية، والمؤشرات الجغرافية، والرسوم والنماذج الصناعية، وبراءات الاختراع، والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة. وتكمن أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية في مصلحة صاحب الحق الفكري ومصلحة المستهلك المستفيد من الحق الفكري ومصلحة الاقتصاد الوطني وتقدم الفن الصناعي ومصالح الشركات والمؤسسات الأجنبية إلى جانب تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي.

وأكد أحمد خليفة المويجعي أمين عام مركز عجمان للتوفيق والتحكيم ـ مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة عجمان، أن توجه الامارات في دعم المبتكرين والموهوبين يؤكد أهمية تعريف المجتمع بحقوق الملكية الفكرية في القانون الاماراتي، مشيراً إلى أن الندوة استهدفت التعريف بجهود المشرع الإماراتي في حماية حقوق الملكية الفكرية ونتائج تلك الجهود في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر وأصحاب الابتكارات والموهوبين إلى الدولة.

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