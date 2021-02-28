جمارك دبي تتعامل مع 13.4 مليون حقيبة و8.7 ملايين مسافر في 2020

المصدر: دبي-البيان

أظهرت إحصائيات حديثة أن جمارك دبي تعاملت مع 13.4 مليون حقيبة لنحو 8.7 ملايين مسافر عبر 85822 رحلة قادمة إلى مطارات دبي خلال عام 2020.

وبناء على التحديثات المستمرة للاستجابة لجائحة «كوفيد 19» ومن خلال التعاون المشترك مع الجهات المعنية قامت الدائرة ممثلة بإدارة عمليات المسافرين بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي من شأنها تحفظ سلامة الكادر الوظيفي من المفتشين في المطارات وكذلك العملاء والمسافرين، ومن تلك الإجراءات الملصقات التحذيرية والتوعوية وعازل بلاستيكي بمواقع تقديم الخدمة وملصقات أرضية لتحديد مناطق الوقوف بين كل مسافر وكذلك إعادة توزيع كراسي انتظار العملاء بما يحقق معايير السلامة. وتمكنت جمارك دبي وبفضل كفاءة ضباط الجمارك ويقظتهم، وبدعم من أجهزة الفحص المساندة من تنفيذ 820 ضبطية للعام الماضي، منها 550 ضبطية مخدرات، و107 محاضر جمركية و99 حيازة أسلحة، بالإضافة إلى 64 ضبطية أخرى.

تيسير التجارة

وقال خالد أحمد مدير إدارة عمليات المسافرين بالإنابة في جمارك دبي:«تحرص جمارك دبي على القيام بدورها الحيوي في أداء المهام الموكلة لها بحماية المجتمع وتيسير التجارة ودعم حركة السفر والسياحة وقد عملت الدائرة على تطوير قدراتها باستمرار وواكبت كافة مراحل التطور التي شهدتها الدولة مسترشدة برؤية قيادتنا الحكيمة في استشراف المستقبل والتخطيط السليم لتحقيق أهم الإنجازات ومواجهة التحديات، مشيراً إلى أن إدارة عمليات المسافرين كانت على المستوى المطلوب فور عودة استئناف نشاط الرحلات بعد توقفها نتيجة الإجراءات العالمية لمواجهة الجائحة حيث تم تطبيق خطط الطوارئ واتخاذ كافة التدابير الوقائية.

الإجراءات الوقائية

وأشاد وليد عيسى بن درويش مدير أول مراكز آل مكتوم الجوية، بالإجراءات الوقائية المتبعة وفق أعلى المعايير العالمية بشأن فيروس كورونا في مطارات دبي وعمليات التحديث والتوعية المستمرة والأجهزة الحديثة في الكشف عن الفيروس، وكذلك التعاون بين الجهات المعنية والدوائر والمؤسسات العاملة في المطار، مؤكداً أن هذه الإجراءات لضمان سلامة كافة العاملين في المنافذ الجمركية وإبقاء عملية السفر آمنة.

وقال: إن الدائرة عقدت اجتماعات دورية مكثفة مع الشركاء الاستراتيجيين لبحث آخر المستجدات وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات وتمكين المسافرين من إنهاء اجراءاتهم في وقت قياسي.

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