غرفة الشارقة تختتم برنامج «اللغة الإنجليزية الخاصة بالأعمال»

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير، أسبوعين من البرنامج التدريبي «اللغة الإنجليزية الخاصة بالأعمال» الذي قدمته ضمن مبادرة «الغرفة بكل اللغات» التي أطلقتها بهدف تعزيز الوعي الثقافي بلغة الأعمال سواء على مستوى الإمارة أو على المستوى الدولي، فضلاً عن الانفتاح والتعرف إلى ثقافات جديدة وتبادل الخبرات والمعرفة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

تناولت الورشة، التي شارك بها 12 متدربة من موظفات الغرفة، لغة الاجتماعات ومهارات التقديم، والتميز المؤسسي والريادة، بالإضافة إلى إطلاع المتدربين على مفاتيح ريادة الأعمال وكيفية صناعة «البراند»، فضلاً عن الطرائق الصحيحة في صوغ البريد الإلكتروني وإعداد تقارير الأعمال بطرائق مهنية ووفق أرقى المعايير المطبقة.

وأكدت مريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم في غرفة الشارقة، أن البرنامج التدريبي جاء في إطار استراتيجية الغرفة الرامية إلى الانفتاح على مختلف الثقافات من خلال التعريف بخدماتها بلغات متعددة والوصول إلى أكبر شريحة من مجتمع الأعمال متعدد الجنسيات، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، فضلاً عن تلبية احتياجات رواد الأعمال عبر البرامج التدريبية المتنوعة التي يحرص مركز الشارقة للتدريب والتطوير على تقديمها، والتي تقدم مواضيع تلبي متطلباتهم وتوفر الدعم لهم لمساندتهم في تجاوز التحديات كافة التي تواجههم، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية للموظفين في الجهات الحكومية وموظفي الغرفة والمؤسسات التابعة لها بالتنسيق مع كبرى الجهات الأكاديمية العالمية والمحلية، بهدف استكشاف الكفاءات القيادية وتأهيلها وفق معايير وقيم مؤسسية وتشجيعها على تبني ثقافة الإبداع لتحقيق الريادة في مختلف الخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها ومنتسبيها.

من جانبها، أوضحت أمل عبدالله آل علي مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير، أن البرنامج التدريبي تم صوغه من قبل نخبة من الخبراء وقدمه المدرب إيهاب رمزي على مدار ثلاثة أسابيع لتلبية احتياجات المتدربين والعمل على رفع مستوى كفاءتهم واحترافيتهم ما ينعكس على جودة الأداء للمؤسسات التي يعملون لديها أو التي يديرونها، إذ غطت محاور الدورة العديد من الأمور المهنية التي يحتاجها الموظف أو رائد الأعمال في ممارسته مهامه والذي يعكس تطبيقها مدى احترافيته، فعلى سبيل المثال تم تزويد المتدربين أهم المهارات والممارسات لكتابة البريد الإلكتروني ووثائق الأعمال والتقارير بطريقة فعالة ومحترفة باللغة الإنجليزية، كما تم تزويدهم نهجاً منظماً للكتابة لجعل عملية التخاطب أسهل ومهنية أكثر، مشيرة إلى أن المركز يتبع خطة تدريبية لصقل الخبرات المعرفية لتتنوع الدورات المقدمة ما بين تنمية المهارات الوظيفية والإبداع والابتكار والأعمال والريادة وغيرها، لتوفير أفضل خدمة متميزة وذات قيمة مضافة لمتعاملي الغرفة.

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