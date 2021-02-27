50 % نمواً لمبيعات مشروع «الممشى»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت مجموعة «ألف»، المطور لمشروعي «الممشى» و«06 مول»، عن نمو لمبيعات مشروع الممشى بنسبة 50% مقارنة بالفترة ذاتها من 2020، ما يبعث على التفاؤل، ويؤشر على مستوى إقبال المستثمرين للشراء، وانتعاش السوق العقاري في الشارقة.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف»: يشهد القطاع العقاري في الشارقة حركة نمو بخطى واضحة وثابتة، بفضل الجهود النوعية، التي تبذلها حكومة الشارقة من خلال حزمة من القرارات المحفزة، التي لعبت دوراً مهماً وحيوياً في تعافي القطاع العقاري من تداعيات وتأثيرات جائحة «كورونا»، ومن أبرزها قرار تخفيض رسوم المستثمرين لغير مواطني مجلس التعاون الخليجي من 4% إلى 2% من قيمة البيع، ما أدى إلى ارتفاع الإقبال على عمليتي الاستثمار والشراء بنسبة كبيرة، وبالتالي أسهم في تعزيز ودعم اقتصاد الإمارة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع العقاري.

وأضاف: يعتبر «الممشى» من أبرز مشاريع مجموعة «ألف»، كونه أول مجمّع خال من المركبات بالكامل في الشارقة، ووجهة جديدة متعددة الاستخدامات تجمع بين الحياة العصرية، ومرافق التجزئة والترفيه، ضمن بيئة تكنولوجية حضارية نابضة بالحياة. كما يحتل المشروع موقعاً مميزاً وحيوياً في قلب الشارقة الجديدة، ويمتد على مساحة تصل إلى نحو 3 ملايين قدم مربعة، ويحيط به 4 بوابات رئيسية، تسهل حركتي الدخول والخروج للسكان والزوّار.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع الممشى تضم 700 وحدة سكنية راقية موزعة على 7 مبان بمساحات مختلفة من فئة استديو، وخيارات عديدة من غرفة وصالة، وغرفتين وصالة، وثلاث غرف وصالة، بمواصفات استثنائية تم تخطيطها بدقة، وواجهات بتصاميم عصرية مميزة مع تشطيبات عالية الجودة، ضمن نمط حياة ديناميكي واستراتيجي، في حين سيتم العمل على تسليم أكثر من 900 وحدة سكنية في المرحلة الثانية موزعة على 8 مبانٍ، ليكتمل المشهد العمراني والجمالي والإبداعي والاجتماعي، الذي يليق بسكّان الممشى، في مجتمع سكني متكامل، ووجهة جديدة لمواطني ومقيمي وزوّار الشارقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز