«ميدترا» الأمريكية تدشن مقرها الأول في الإمارات

المصدر: الشارقة - البيان

افتتحت «ميدترا» الأمريكية، إحدى أكبر الشركات العالمية في إنتاج وصناعة المعدات والمنتجات الطبية والصحية، مقرها الجديد في هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة، موسعةً نشاطها في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلاقاً من الإمارة.

وتنشط الشركة الأمريكية في أكثر من 40 دولة حول العالم، ويتوقع أن يبلغ حجم استثمارها في المنطقة الحرة بالحمرية 100 مليون درهم خلال السنوات القادمة، مع تشييدها لمرافق إنتاج وتصنيع حديثة وفق تقنيات متطورة ومبتكرة، حيث أطلقت الشركة المرحلة الأولى من استثمارها في حمرية الشارقة، تمهيداً للتوسع في خدمة عملائها بالسوق المحلية والأسواق العالمية.

جرت مراسم افتتاح المقر الجديد للشركة بحضور سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، الذي جال في مرافق الشركة مطلعاً على سير عملياتها ونشاطها، ومستمعاً من مسؤوليها عن التقنيات المتبعة في صناعة وإنتاج المعدات والمنتجات المتطورة في مجال الصناعات الطبية، حيث تخدم «ميدترا» أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2004 من مقرها في السعودية، وقد بدأت بخدمة السوق الإماراتية منذ عام 2013، قبل أن تقرر الاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، لتوسيع نشاطها وتأسيس وجود لها في دولة الإمارات يلبي الطلب المتنامي على خدماتها ومنتجاتها.

وتوفر الشركة أكثر من 3000 منتج متنوع يستخدم في العديد من القطاعات الاقتصادية أبرزها الرعاية الطبية ومنتجات الرعاية الشخصية والزراعة والصناعات الغذائية والثروة الحيوانية والضيافة والنفط والغاز والقطاعات الصناعية، حيث تتميز منتجات الشركة بجودتها العالية والتقنيات الحديثة المعتمدة في تصنيعها وإنتاجها.

وقال سعود سالم المزروعي، إن افتتاح المقر الجديد للشركة مؤشر نوعي على المكانة المتنامية لإمارة الشارقة كوجهة عالمية للأعمال، خصوصاً وأنها تعد من أهم الشركات العالمية في إنتاج المعدات الطبية، وتوقيت تأسيس مقرها في الشارقة في الوقت الراهن المرتبط بجائحة «كوفيد-19» وازدياد الطلب على منتجات الوقاية الصحية يعكس أهمية بيئة الأعمال بالإمارة، وسمعة الشارقة ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية في هذه الأوقات الاستثنائية.

وأضاف: نرى اليوم إقبالاً كبيراً من الشركات العالمية المتنوعة الاختصاصات والمجالات على التواجد في الشارقة، واتخاذها مركزاً لعملياتها في أسواق المنطقة، ونحن في حرة الحمرية نوفر تسهيلات غير مسبوقة وخدمات استثنائية تدعم تطلعات هذه الشركات في تحقيق أهدافها الاقتصادية، مؤكداً أن الاستثمار الجديد يعكس تنوع الاستثمارات الأجنبية التي تستقطبها المنطقة، والتي تدعم خطط التنوع الاقتصادي وترسخ مكانة الشارقة كمركز للصناعات النوعية.

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