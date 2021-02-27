الإمارات وأوكرانيا ترسمان خارطة طريق استراتيجية لتعزيز التجارة والاستثمار

المصدر: دبي ـ البيان

عقدت لجنة التنسيق المشتركة الإماراتية الأوكرانية أول اجتماعاتها أول من أمس عن بعد برئاسة مشتركة من معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي وأندريه يرماك، مدير مكتب رئيس أوكرانيا وقد تمت مناقشة خطة تعزيز الشراكة الاستراتيجية وآليات العمل المشترك لتحقيق مصالح البلدين.

وتم خلال الاجتماع وضع خارطة طريق لتعزيز التجارة والاستثمار، مع اقتراح أربعة مجالات للتعاون، يدير كل منها مجموعة عمل مخصصة. وهي: الغذاء والزراعة، البنية التحتية والصناعات الثقيلة، والطيران والفضاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، والتقنيات العسكرية والدفاعية. وتم تحديد كل مجال من المجالات الأربعة بناءً على التشريعات واللوائح الحالية والمقترحة، وطبيعة الموارد وتوافرها، واحتياجات الإمارات وأوكرانيا.

وشهد الاجتماع، الذي يأتي عقب الزيارة التاريخية الأولى للرئيس فلوديمير زيلينسكي إلى دولة الإمارات، مشاركة واسعة من كبار المسؤولين، حيث شارك من الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، واللواء ركن طيار فلاح محمد القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع، وسالم أحمد الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا.

في حين شارك من الجانب الأوكراني إيهور جوفكفا نائب مدير مكتب الرئيس، المستشار الرئيسي في الشؤون الخارجية؛ وميخايلو فيدوروف، نائب رئيس الوزراء ووزير التحول الرقمي، وأرسين آفاكوف، وزير الداخلية الأوكراني.

وقالت معالي مريم المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي بهذه المناسبة: «لقد أثمرت الزيارة الأولى للرئيس زيلينسكي إلى الإمارات وضع رؤية واضحة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والوثيقة بين البلدين، مما أدى بدوره إلى فتح الأبواب لاكتشاف فرص تعاون جديدة. كما أن هذه الزيارة مهدت الطريق لتشكيل لجنة التنسيق الإماراتي الأوكراني المشتركة، والتي تضع أهدافاً وجداول زمنية متفق عليها للارتقاء بشراكتنا الاستراتيجية إلى مستوى جديد».

علاقات

وأضافت معاليها: «يشكل تعزيز علاقة دولة الإمارات وأوكرانيا جزءاً مهماً من أهداف السياسة الخارجية لحكومة الدولة، حيث يتمثل هدفنا في زيادة التجارة الثنائية غير النفطية لدينا والتي تساوي حاليا 806 ملايين دولار، وذلك بشكل ممنهج ومستدام. ولدعم هذا التوجه، سيتم العمل على توقيع اتفاقيات جديدة، تستند في جوهرها إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار التي وقعناها في يناير 2003 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي وقعناها في 14 فبراير 2021 خلال زيارة الرئيس الأوكراني إلى الإمارات».

دعم

وستدعم لجنة التنسيق المشتركة استهداف قطاعات محددة من خلال تشكيل فرق عمل في العديد من القطاعات منها المجالات الأربعة المذكورة وتهدف إلى إنشاء خارطة طريق مفصلة للتعاون. ومن المتوقع وضع خطة عمل مفصلة في المستقبل القريب.

واختتمت معاليها: «يشرفني أن أقود أعمال لجنة التنسيق المشتركة بين دولة الإمارات وأوكرانيا وأن أتعاون مع زملائي وزراء الدولة، وكذلك الحضور من الوفد الأوكراني، لتعزيز وتحسين الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا. وسنعمل معاً في الأشهر المقبلة لإيجاد مبادرات من شأنها زيادة حجم تجارتنا وتحسين اقتصادنا على أساس التجارة والاستثمار والمصالح المشتركة».

كما شارك في أول اجتماع للجنة التنسيق المشتركة بين الإمارات وأوكرانيا من دولة الإمارات اللواء خليفة حارب الخييلي، رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، وعبدالله سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في وزارة شؤون الرئاسة، والمهندس ماجد المسمار رئيس مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات، والمهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، والمهندس محمد الميل الوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية الاتحادية، وخليفة القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وأحمد بو رحيمة نائب مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وخديجة حسين عبدالله، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، ومطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي بمجلس التوازن الاقتصادي، ومهرة آل علي، رئيس قسم الشؤون القنصلية وخدمات المواطنين في سفارة في أوكرانيا، وموزة الظاهري، منسقة الشؤون الدولية في مكتب الأمن الغذائي والمائي وحمد الشحي، رئيس إدارة المحافظ الاستثمارية في شركة أبوظبي التنموية القابضة)، وسلطان راشد السكب مساعد المدير التنفيذي لإدارة المصارف المراسلة.

كما شملت قائمة المشاركين الآخرين من أوكرانيا رومان ليشينكو، وزير السياسة الزراعية والأغذية، ويوري هوسيف المدير العام لشركة أكروبورون بروم الأوكرانية، وأوليكساندر كوبراكوف، رئيس شركة أوكرافتودو، ودميترو سينيشنكو رئيس صندوق ممتلكات الدولة الأوكراني ويوليا سفيريدينكو نائبة لمدير مكتب الرئيس الأوكراني ورستم أوميروف عضو البرلمان الأوكراني وتيموفي ميلوفانوف مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني.

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