البنك العربي الأفضل في خدمات التمويل التجاري بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

منحت مجلة «غلوبال فاينانس» العالميّة البنك العربي جائزة «أفضل بنك لخدمات التمويل التجاري» في الشرق الأوسط لعام 2021. يعكس هذا التقدير ريادة البنك العربي على المستوى الإقليمي وقدراته الاستثنائية على تقديم أحدث الحلول المصرفية ومنتجات التمويل التجاري وتسخيرها لتلبية احتياجات عملائه المتجددة عبر مختلف القطاعات.

تم اختيار البنك لهذه الجائزة من قبل فريق المحررين المختصين في المجلة وذلك بناءً على آراء محللين مختصين من القطاع المالي والمصرفي وإداريين تنفيذيين من قطاع الشركات وخبراء في مجال التكنولوجيا. إذ مُنِح البنك العربي هذه الجائزة بناءً على مجموعة من معايير الأداء والتنظيم شملت حجم العمليات المصرفية ونطاق التغطية عالمياً ومستوى خدمة العملاء، بالإضافة إلى القدرات التنافسية والابتكار التكنولوجي.

ويعد هذا الإنجاز إضافة متميزة إلى سجل البنك العربي الحافل، وهو يعكس رؤية البنك وحرصه المتواصل على مواكبة أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية، بالإضافة إلى دور البنك المحوري في تعزيز عمليات التجارة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تقديم خدمات وحلول مصرفية تواكب التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً وعالمياً. ويمتلك البنك العربي واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية والتي تضم ما يزيد على 600 فرع عبر 5 قارات، إلى جانب معرفته الواسعة بالأسواق المحلية وخبرته العميقة في مجال خدمات التمويل التجاري ما يعزز قدرة البنك العربي على الاستجابة لمتطلبات عملائه المتجددة عبر الدول.

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