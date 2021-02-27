مليار درهم لتطوير مدينة سكنية متكاملة في جميرا

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تتسارع أعمال التشييد في مشروع "سيفن سيتي أبراج بحيرات جميرا" الواقع في منطقة أبراج بحيرات جميرا في دبي، ويتألف من 2,744 وحدة عقارية، منها 2,617 شقة سكنية، فضلاً عن 78 شقة فندقية، تبلغ قيمة الاستثمارات في المشروع أكثر من مليار درهم.

وتقوم بتطويره "سيفن تايدز" لتطوير المشاريع الفندقية والسكنية والتجارية بينما تقوم بعمليات البناء «إيرولينك»، التي سبق لها وتعاونت مع المطور ذاته لتشييد مشروع "سيفن بالم" في نخلة جميرا وهي من شركات المقاولات المعروفة في دبي وابوظبي والشرق الأوسط منذ 13 عاما.

ومن المتوقع تسليمه بالكامل بحلول الربع الثاني من 2023. ويقع "سيفن سيتي أبراج بحيرات جميرا" ضمن «كلاستر زد» في مركز دبي للسلع المتعددة مقابل فندق مونتجمري وملاعب الغولف ومجمع تلال الإمارات، وتبلغ مساحته 3.5 ملايين قدم مربعة، ويتميز تصميم سيفن سيتي بوجود منصة مشتركة تضم مطاعم عدة مطلة على البحيرة.

ويضم المشروع 49 متجراً، وموقف للسيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 2,617 سيارة، وموقف للزوار يتسع لـ 312 سيارة.

وكانت الشركة المطورة أعلنت عن بيع كل الوحدات السكنية من المرحلة الأولى للمشروع، خلال أقل من أسبوع، في حين وعدت الشركة بطرح المرحلة الثانية لاحقا.

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