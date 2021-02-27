المنتدى الاقتصادي العالمي: 197% نمو الوظائف الرقمية في الإمارات

المصدر: دبي ـ سيد صالح

أكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات شهدت العام الماضي ارتفاعاً هائلاً بلغت نسبته 197% في التعيين بالمهن الحرة المتعلقة بالقطاع الرقمي، لتكون بذلك الأعلى عالمياً.

وذكر المنتدى في تقرير عن الوظائف المستقبلية المطلوبة في مختلف دول العالم في إطار المتغيرات الجديدة التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، أن الوظائف الرقمية الحرة التي ارتفعت العام الماضي في الإمارات، اعتمدت بالأساس على إعداد وتطوير المحتوى الرقمي على اختلاف وتنوع الوسائط الرقمية التي يجري إعداد هذا المحتوى عبرها، حيث شملت الوسائط قناة «يوتيوب» الشهيرة لبث مقاطع الفيديو، والمدونات المكتوبة والمدونات الصوتية «بود كاست»، وغيرها من الوظائف.

وأضاف التقرير أن البيئة التقنية المزدهرة في الإمارات والمشجعة على الابتكار وتبني الرقمنة في تسيير العمل كان لها أبرز الأثر في هذا الارتفاع، كما أن إعلان حكومة دبي في العام الماضي عن منح إقامة في الإمارة لمدة عام للمحترفين في القطاع الرقمي الراغبين بالعمل عن بُعد ساهمت بقوة في ارتفاع نسبة التعيين بالمهن الرقمية الحرة في دبي والإمارات عموماً.

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