نمو استخدام تقنيات تحسين البيئة المحيطة بالإمارات بعد «كورونا»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكدت راشيل بينك، الرئيس العالمي لتطوير تكنولوجيا العناية بالأرضيات في «دايسون»، أن جائحة «كورونا» زادت من استخدام سكان الإمارات التقنيات الحديثة لتحسين جودة البيئة المحيطة ونوعية الحياة، ووسعت مساحة الابتكار في تكنولوجيا التنظيف المستدام، وخاصة في ظل حملات التعقيم والتطهير التي شهدتها الدول والبيوت، جنباً إلى جنب مع حملات الغبار المنزلي وجودة الهواء.

وقالت بينك في تصريحات خاصة لـ «البيان»، إن «دايسون» مستمرة في تطوير التكنولوجيا التي من شأنها تقديم حلول جذرية لمشاكل أساسية وجوهرية تخص الجميع. وأضافت أن شركة التقنيات البريطانية ستستمر في التوسع في الإمارات هذا العام، مشيرة إلى أن الشركة قامت مؤخراً بتوسيع مساحات البيع بالتجزئة في الإمارات لتشمل نوافد بيع ضخمة مثل مارينا مول في دبي وغاليريا مول في أبوظبي.

وتابعت: نعمل أيضاً على إطلاق نقطة بيع تجريبية أخرى في أبوظبي مارينا مول خلال الشهر المقبل، لتصبح رابع نقطة بيع لنا في الإمارات، ونأمل من هذا التوسع أن يسرع عملية التعلم بين مواطني ومقيمي الدولة حول التكنولوجيا التي نوفرها في منتجاتنا.

ولفتت إلى أن تعزيز جودة الحياة بات أولوية راسخة ومهمة لشريحة واسعة من أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن التقنيات المتوفرة اليوم تسمح بتلبية الحاجة لحلول جديدة تحقق المستوى المطلوب من جودة الحياة. وأضافت: من هذا المنطلق، قمنا في «دايسون» ببناء مراكز الميكروبيولوجيا منذ 20 عاماً تقريباً وبحسب تقديرات الصناعة، تصنف دايسون على أنها المصنع الوحيد للعناية بنظافة الأرضيات والتي تمتلك مختبرات لعلم الميكروبيولوجيا على مستوى العالم. فنحن من أوائل من سعوا منذ البداية لفهم ماهية ومكونات الغبار المنزلي، وقمنا بتوسيع خبرتنا عبر بناء مختبر خاص لفهم ماهية الغبار وأضرارها. فقد تبين لنا العديد من المكونات التي لا ترى بالعين المجردة وتعمل على تثبيط جودة الحياة داخل بيوتنا.

استثمارات

وحول حجم إنفاق الشركة على الأبحاث والتطوير هذا العام، قالت بينك: خلال اليومين الماضيين، كشفنا عن خططنا المعنية بتوسيع حقيبة منتجاتنا لندخل في مجالات جديدة كلياً بحلول 2025. وفي هذا السياق، أعلنا عن خطة استثمارية جديدة بقيمة 2.75 مليار جنيه استرليني في التقنيات الجديدة والمنتجات الجديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستتركز الاستثمارات في سنغافورة والمملكة المتحدة والفلبين، وستدعمها خطط لتوظيف مهندسين وعلماء إضافيين في مجالات مثل البرمجيات والتعلم الآلي والروبوتات.

لطالما أكدنا أن «دايسون» هي شركة تكنولوجيا مبنية على إمبراطورية من القوى الهندسية، ومدعومة بأذرع بحث وتطوير وفحص. ولدى «دايسون» 10,551 براءة اختراع، منها النهائية ومنها قيد الانتظار، حيث تعكس هذه البراءات استثمارات ضخمة تصب في أنشطة دايسون في البحث والتطوير. كما لدينا في «دايسون» 6000 مهندس حول العالم يعملون بشكل أساسي على تطوير كل من تكنولوجيا منتجاتنا وتصاميمها.

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