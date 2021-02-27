مبيعات أجنبية تضغط على الأسهم المحلية في أسبوع

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ضغطت مبيعات أجنبية على أداء الأسهم المحلية للأسبوع الثاني على التوالي، مع سيطرة الترقب على معنويات المستثمرين انتظاراً لمحفزات جديدة، في الوقت الذي نشطت التداولات على أسهم الاتصالات بفعل التوزيعات السنوية وزيادة ملكية الأجانب.

وانخفض سوق دبي 1.9% عند 2527.48 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والنقل والسلع، فيما هبط سوق أبوظبي 0.26% إلى 5628 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والتأمين والصناعة.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 6.8 مليارات درهم، منها 5.7 مليارات درهم في أبوظبي، و1.13 مليار درهم في دبي، وجرى تداول 1.6 مليار سهم، موزعة بواقع 925.3 مليوناً في أبوظبي و666.05 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 30.4 ألف صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»: تراجع الزخم التصاعدي مع تعرض بعض الأسهم القيادية لضغوط بيعية، فيما لا يزال هناك تفاؤل بأن يكون عام 2021 أفضل من 2020 مع التخفيف من الإجراءات والإغلاقات في ظل توفر العديد من اللقاحات وتسريع عمليات التطعيم والمساعي للسيطرة على تفشي فيروس «كوفيد 19».

وأضاف دياب: لا شك أن السيطرة على الفيروس محلياً وعالمياً مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من سنة واستقرار الأسواق العالمية وعودة البنوك والشركات المدرجة إلى الربحية مرة أخرى، إضافة إلى المبادرات المستمرة للحكومة لمساعدة الاقتصاد بكافة السبل سوف يكون لهم انعكاسات جيدة على معنويات المستثمرين في المرحلة القادمة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 1.4% مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.84% و«الإمارات دبي الوطني» 2.18%، وهبط قطاع العقار 3.7% مدفوعاً بانخفاض «إعمار العقارية» 5.68%، و«إعمار للتطوير» 0.37%، و«الاتحاد العقارية» 3.68%، و«ديار» 3.93%، و«داماك» 3.28%، فيما صعد «إعمار مولز» 1.2%.

ونزل قطاع الاستثمار 3.51% مع تراجع «دبي للاستثمار» 4% و«دبي المالي» 1.96% و«شعاع كابيتال» 4.09%، فيما هبط قطاع النقل 3% مع تراجع «أرامكس» 6.28% و«الخليج للملاحة» 6.59%، بينما ارتفع «العربية للطيران» 1.61%، وزاد قطاع الاتصالات 7.09% مع ارتفاع سهم «دو» بالنسبة ذاتها بعد رفع نسبة تملك الأجانب في الشركة إلى 49%.

واجتذب «إعمار العقارية» السيولة الأكبر خلال الأسبوع بنحو 252.6 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 128 مليون درهم، ثم «دو» 114.7 مليون درهم، وحقق «السلام القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 13.03%، تلاه «المدينة للتمويل» 8.61%، ثم «الرمز كوربوريشن» 8.3%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.63%، تلاه «الإسكندنافية للتأمين» 9.14%، ثم «الصقر للتأمين» 8.77%.

ومال المستثمرون الخليجيون والعرب والمواطنون نحو الشراء في دبي، بصافي استثمار 147.6 مليون درهم، منها 35.93 مليوناً للعرب، و9.65 ملايين للخليجيين، و102.08 مليون للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 147.6 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 1.19% مع نزول «أبوظبي الأول» 1.34% و«أبوظبي التجاري» 3.98% فيما صعد «أبوظبي الإسلامي» 3.74%، وزاد قطاع العقار 0.43% مع صعود «الدار» 0.83% مقابل انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 6.68%.

وارتفع قطاع الاتصالات 0.81% على وقع مكاسب سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، بعد الإعلان عن توزيعات قياسية بقيمة 1.2 درهم للسهم تشمل 40 فلساً أرباحاً إضافية توزع لمرة واحدة، وارتفع قطاع الطاقة 0.8% مع صعود «أدنوك للتوزيع» 2.76% و«طاقة» 0.72% فيما نزل «دانة غاز» 3.75%، واستقر قطاع الاستثمار مع صعود «العالمية القابضة» 0.21% وتراجع «الواحة كابيتال» 0.81% و«إشراق» 3.91%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 1.5 مليار درهم، تلاه «الدار» 1.3 مليار درهم، ثم «العالمية القابضة» 761.8 مليون درهم، وحقق «أغذية» أكبر ارتفاع بنسبة 16.38%، تلاه «الظفرة للتأمين» 13% ثم «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» 12.35%، فيما كان «الوثبة للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 13.95% تلاه «رأس الخيمة العقارية» 6.68% ثم «بلدكو» 6.67%.

وعمد المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار 211.8 مليون درهم، منها 25.2 مليوناً للخليجيين، و186.6 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 211.8 مليون درهم.

المؤسسات

وتباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار 2.5 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 78.94 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 2.5 مليون درهم، ونحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 78.94 مليون درهم.

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