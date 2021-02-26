الإمارات الأولى إقليمياً على مؤشر «تقنية المعلومات والاتصالات»

المصدر: دبي - سيد صالح

صنفت الإمارات في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ 34 عالمياً على مؤشر «تقنية المعلومات والاتصالات»، ضمن «تقرير التقنية والابتكار 2021»، الصادر أمس من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». ويرصد المؤشر مستويات الجاهزية التي تتمتع بها مختلف دول العالم في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في 2021.

وتفوقت الإمارات في جاهزيتها لتقنية المعلومات والاتصالات هذا العام على روسيا، التي جاءت في المركز الــ 39 عالمياً، إسرائيل «الــ 48»، إيطاليا «الــ 52»، الهند «الــ 93»، وروسيا «الــ 99». وكانت صدارة المؤشر من نصيب السويد، فيما حلت الدنمارك ثانية، واستأثرت لكسمبورغ بالمركز الثالث. وجاءت سنغافورة في المركز الرابع، فيما كان المركز الخامس من نصيب النرويج.

وصُنفت الإمارات ضمن «تقرير التقنية والابتكار 2021» أيضاً في المركز الأول إقليمياً الــ 38 عالمياً على المؤشر الفرعي «البحث والتطوير في التقنية»، وهو نفس ترتيبها العالمي أيضاً على المؤشر الفرعي «تمويل التقنية». كما نالت الإمارات المركز الأول عربياً والــ 44 عالمياً على المؤشر الفرعي «صناعة التقنية».

وأيضاً، صُنفت الإمارات ضمن التقرير ذاته في المركز الأول عربياً والــ 42 عالمياً على المؤشر الفرعي «الاستعداد للتقنيات الطليعية»، والذي يرصد مستويات الجاهزية لدى كل دولة في الاستعداد لتبني وتطبيق التقنيات الجديدة الرائدة فائقة الحداثة. وحصلت الإمارات في هذا المؤشر الفرعي على 0.63%، وتفوقت بها على الهند التي حصلت 0.62%، وجاءت في المركز الــ 43.

وأشار «تقرير التقنية والابتكار 2021» بأخلاقيات، مبادئ وحقيبة أدوات الذكاء الاصطناعي التي أعلنت عنها حكومة دبي في عام 2019، وذلك في سياق استعراض التقرير لمختلف الأدوات التي تتبناها الحكومات حول العالم لنشر التقنيات الحديثة بين السكان.

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