«دار التكافل» تسدد 100 مليون لـ«الإمارات دبي الوطني»

أعلنت «دار التكافل» أنها سددت 100 مليون درهم من تمويل الاستحواذ إلى بنك الإمارات دبي الوطني في وقت قياسي، على الرغم من الظروف الاقتصادية التي شهدها العام الماضي بسبب جائحة «كورونا».

(دبي - البيان) وقال مطر حمدان العامري، رئيس مجلس إدارة الشركة: يسعدنا أن نتشارك هذا الإنجاز مع شركائنا وعملائنا. إن 2020 كان عاماً صعباً على الجميع، لذا، فإن هذا الإنجاز هو لحظة احتفالية بالنسبة لفريق عمل «دار التكافل».

وأضاف: من خلال عملية الاستحواذ على شركة «نور للتكافل»، قمنا بزيادة التعاون بين الطرفين وتمكّنا من تعزيز أعمالنا وزيادة الحصة السوقية الإجمالية لأنشطتنا التكافلية المشتركة، ما أدّى إلى ارتفاع إجمالي المساهمات المكتتبة إلى 719 مليون درهم في عام 2020.

وتابع: مع تزايد أعمال الشركتين المندمجتين بشكل متواصل، فإننا نتوقع تعزيز ملاءتنا المالية بشكل يتجاوز المتطلبات التنظيمية وتحقيق نمو أسرع في 2021 وهو ما يلبّي تطلعات مساهمينا وأصحاب المصلحة الآخرين.

يشار إلى أن «دار التكافل» حصلت على تمويل بقيمة 215 مليون درهم في يونيو 2020 بهدف استكمال الاستحواذ على «نور للتكافل»، ذراع التأمين لـ «مجموعة نور للاستثمار». ويتيح توسيع نطاق الأعمال الآن للعملاء الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات التأمين الإسلامية المبتكرة.

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