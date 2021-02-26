أيقونة فندقية تلتحق بنخلة جميرا

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

بات افتتاح فندق «مينا» في نخلة جميرا وشيكاً، ليضيف 178 شقة فندقية مفروشة بالكامل وبنتهاوس إلى سوق الضيافة في دبي.

ويتميز مشروع الفندق بتصميمه وموقعه على هلال النخلة، بإطلالات مباشرة على مياه الخليج العربي، فضلاً عن شاطئ خاص لنزلاء الفندق.

وتقدر تكلفة المشروع بمليار درهم ويغطي مساحة 11,244 متراً مربعاً، ويضم 120 شقة ذات غرفة نوم، و54 شقة بغرفتين وأربع شقق بثلاث غرف، كما يتضمن المشروع منطقة تجزئة مساحتها 1,532 متراً مربعاً. وتزين ردهة الفندق لوحة لطفلة رسمها الفنان الصربي الشهير ميلان كال، مستخدماً الظلال السائدة من اللون الأزرق الذي يحاكي المياه الفيروزية للخليج العربي المحيطة بالمبنى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز