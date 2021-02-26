«تنظيم الاتصالات» تطلق منصة لتقييم محتوى الألعاب الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن منصة «صنف» الهادفة لتقييم محتوى الألعاب الإلكترونية حال كانت تتضمن محتوى غير لائق، في خطوة تستهدف تعزيز جودة الحياة الرقمية في الدولة، حيث تتيح المنصة إمكانية البحث عن اللعبة وعند ظهورها في قاعدة البيانات سيتبين المخاطر التي قد تحتويها مما يساعد ولي الأمر على اختيار الألعاب الأنسب لأبنائه.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات إن هذه المنصة تعد داعماً للبرنامج الوطني لجودة الحياة الرقمية الذي يعمل على رفع مستوى الوعي حول المخاطر والتحديات الرقمية وتعزيز الاستخدام الآمن والإيجابي للتقنيات الرقمية، كما يسعى البرنامج أيضاً إلى دعم الأفراد من مختلف شرائح المجتمع.

وبينت الهيئة أن المنصة تقوم على أساس تصنيف الألعاب حسب المحتوى المتوفر، إذ تم تصنيف المحتوى الخطر إلى عدة تصنيفات رئيسة منها: محتوى يتضمن عنفاً أو ألفاظاً نابية، أو يتضمن تخويفاً، أو محتوى غير أخلاقي، أو محتوى يتضمن مشاهد للمخدرات، أو محتوى يتضمن تمييزاً عنصرياً.

وذكرت الهيئة أن المنصة تعتمد في التقييم على مراجعات من جهات عالمية موثوقة، حيث يقوم النظام الذكي في المنصة بالبحث عن أحدث الألعاب وحصر المراجعات حولها ومن ثم ترجمتها تلقائياً وعرضها بشكل مبسط للمستخدمين، مشيرة إلى أن الرقابة الأبوية في جميع الأجهزة تمكن أولياء الأمور من التحكم بأجهزة الأبناء، من حيث نوعية التطبيقات والألعاب التي يمكنه تنزيلها.

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