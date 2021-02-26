2.300.000.000 سيولة الأسواق المحلية

المصدر: دبي - عمرو عادل

تباين أداء مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، بدعم بنك الإمارات دبي الوطني، فيما تراجع سوق أبوظبي هامشياً، وسط زخم من السيولة التي سجلت 2.3 مليار درهم.

وزاد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.78 %، ليغلق عند 2527.5 نقطة، بدعم رئيس من ارتفاع البنوك والعقار، وانخفض سوق أبوظبي بنسبة طفيفة 0.03 %، إلى 5628 نقطة، بضغط من تراجع قطاع البنوك.

وسجلت مستويات السيولة الكلية في السوقين زيادة ملحوظة، لتتجاوز ملياري درهم، من 1.12 مليار في الجلسة السابقة، إلى 2.345 مليار، موزعة بواقع ملياري درهم في أبوظبي، و338 مليوناً في دبي. وجرى تداول 475.6 مليون سهم، منها 322.4 مليوناً في أبوظبي، و153.2 مليوناً في دبي، من خلال 7420 صفقة.

وتركزت السيولة على أربعة أسهم في سوق أبوظبي، وهي «أبوظبي الأول»، «الدار»، «اتصالات» و«أدنوك للتوزيع»، لتستحوذ على أكثر من 65 % من إجمالي السيولة في السوقين.

سوق دبي

ودعم ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.94 %، أداء سوق دبي، مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 2.25 %، مع موافقة الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية 40 %، بمقدار (40 فلساً للسهم الواحد) عن 2020، و«مصرف عجمان» 0.13 %، وفي المقابل، هبط «دبي الإسلامي» 0.2 %.

وارتفع قطاع العقارات 0.46 %، مع صعود «إعمار مولز» 1.8 %، و«ديار للتطوير» 2.3 %، و«داماك العقارية» بنسبة 5.35 %، و«الاتحاد العقارية» 0.7 %، وفي المقابل، تراجع «إعمار العقارية» 0.85 %.

وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.25 %، مدفوعاً بصعود «دو» بالنسبة ذاتها، مع استمرار الدعم من إعلان الشركة زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 49 %.

وتصدّر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 71.2 مليون درهم. وحقق «مجموعة السلام القابضة» أكبر وتيرة صعود، 14.7 %، فيما كان «العربية الاسكندنافية للتأمين - تكافل»، الأكثر تراجعاً، بنسبة 4.8 %.

وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم 116.8 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 152.2 مليوناً، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين 19.1 مليوناً، وقيمة مبيعاتهم نحو 13.7 مليوناً.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 19.6 مليون درهم، في حين بلغت مبيعاتهم نحو 25 مليون درهم.

ونتيجة لهذه التطورات، بلغ إجمالي مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم 155.55 مليون درهم، لتشكل 46 % من إجمالي المشتريات، في حين بلغ إجمالي مبيعاتهم 190.8 مليون درهم، لتشكل 56.5 % من إجمالي المبيعات.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.53 %، مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.9 %، و«أبوظبي التجاري» 1.26 %. وارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.86 %، مع صعود «الدار» بنسبة 0.8 %. وارتفع قطاع الاتصالات 0.1 %، مع صعود «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما ارتفع قطاع الطاقة 0.94 %، مدفوعاً بمكاسب «أبوظبي للتوزيع» 1.7 %. وزاد أيضاً قطاع الصناعة 0.95 %.

إفصاحات

- أقرت الجمعية العمومية لمصرف الإمارات الإسلامي، البيانات المالية لعام 2020، كما أقرت مقترحات مجلس الإدارة، بشأن الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية غير القابلة للتحويل إلى أسهم، التي سيتم إصدارها من قبل المصرف.

- يعقد مجلس إدارة شركة إعمار مولز، اجتماعاً الثلاثاء المقبل، لاعتماد البيانات المالية لعام 2020، وتعيين عضو مجلس إدارة جديد، بدلاً من العضو المستقيل.

- أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي، عن عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم 21 مارس المقبل، لمناقشة البيانات المالية لعام 2020، ومقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 5.75 فلوس للسهم الواحد، مع إصدار أسهم منحة بقيمة سهم واحد، مقابل كل 45 سهماً يمتلكها كل مساهم.

- دعا بنك أبوظبي التجاري، مساهميه، للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية، الذي سيعقد إلكترونياً يوم 24 مارس المقبل، لمناقشة البيانات المالية لعام 2020، ومقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 27 % من رأس المال، بمبلغ مقداره 1.878 مليار درهم.

- حددت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، يوم 21 مارس المقبل، لعقد اجتماع الجمعية العمومية، عن طريق التواصل المرئي من خلال الإنترنت، وذلك لمناقشة البيانات المالية لعام 2020، ومقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 35 %.

- تعقد شركة الواحة كابيتال اجتماع الجمعية العمومية يوم 24 مارس المقبل، لمناقشة البيانات المالية لعام 2020، ومقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 0.06 درهم للسهم الواحد.

- أقر مجلس إدارة شركة فيدلتي المتحدة، البيانات المالية لعام 2020.

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