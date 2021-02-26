4.9 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 4.9 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1022 مبايعة بقيمة 2.08 مليار درهم، منها 145 مبايعة للأراضي، بقيمة 527.53 مليون درهم و877 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.55 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الخوانيج الأولى، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول، ومبايعة بقيمة 10 ملايين في منطقة الحبية الأولى. وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 259 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم، والثالثة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 14 مبايعة، بقيمة 34 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كونها أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة ومبايعة بقيمة 16 مليوناً في منطقة المركاض.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 91 مبايعة بقيمة 114 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 77 مبايعة بقيمة 158 مليون درهم والثالثة المركاض بتسجيلها 71 مبايعة بقيمة 195 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.81 مليار درهم، منها 76 رهن أراض بقيمة 396.88 مليون درهم و271 رهن فلل وشقق بقيمة 1.41 مليار درهم، أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الأولى، بقيمة 570 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 110 ملايين درهم، أما الهبات فشهدت تسجيل 76 هبة بقيمة 418.86 مليون درهم، أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 104 ملايين درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

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