اتفاقية شراكة بين «داتاماونت» و«آي إف إس»

المصدر: دبي- البيان

عقدت آي إف إس، الشركة العالمية لحلول التطبيقات المؤسسية، و«داتاماونت»، المزود لحلول مراكز البيانات والخدمات السحابية المؤسسية، شراكة استراتيجية للقنوات بهدف خدمة عملائهما المشتركين في الشرق الأوسط.

وتعمل داتاماونت منذ عام 2018 على تمكين وتوجيه العملاء في مسيرتهم للتحول الرقمي، وقال عبدالحكيم المصلحي، الرئيس التنفيذي لشركة داتاماونت: تتمتع آي إف إس بسجل من النجاح في القطاعات التي تعمل بها – بما فيها التصنيع والطاقة والمرافق والصناعات الجوية والدفاع.

وقال عبدالله الكندي، مدير آي إف إس في عُمان: استثمرت الحكومة العمانية خلال السنوات الماضية مبالغ ضخمة في قطاعات محددة بهدف تحقيق رؤيتها للعام 2040 بما في ذلك قطاع الأغذية والمشروبات والطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية. وتنسجم تلك القطاعات تمامًا مع خبرات آي إف إس وداتاماونت.

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