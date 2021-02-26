شراكات لتحفيز المشاريع الناشئة في «دستركت 2020»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «دستركت 2020»، المدينة الذكية التي تتمحور حول الإنسان، توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الرئيسية التي تسهم في تحفيز المشاريع الناشئة وبيئة الابتكار لديها.

وتجمع «دستركت 2020» تحت مظلتها نخبة من المؤسسات العالمية، من بينها العديد من الشركات المدرجة على قائمة «فورتشن 500» لأكبر 500 شركة في العالم، إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة والمؤسسات الأكاديمية والمختبرات ومسرّعات الأعمال ورؤوس الأموال الاستثمارية، وذلك لتحفيز بيئة الأعمال القائمة على الابتكار.

«سكيل 2 دبي» يستهدف جذب الشركات لتأسيس أعمالها والانطلاق إقليمياً وعالمياً

و تم دعم «دستركت 2020»، بصفتها مجتمعاً ذكياً يتمحور حول الإنسان، بشبكة اتصالات الجيل الخامس والعديد من التقنيات المتقدمة، مثل إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى مختبر حضري وبيئة مصممة لتلبية احتياجات الشركات والناس الذين سيعيشون ويعملون فيها. وستسهّل «دستركت 2020» التعاون وتمكّن الشركات الكبيرة والصغيرة من اختبار وتجربة الأفكار والحلول التي من شأنها التأثير إيجاباً على تطور قطاعاتها.

إضافة إلى كبار المستأجرين العالميين لديها ـ مثل شركة سيمنس الألمانية، وترمينوس تكنولوجيز التي تتخذ من شنغهاي مقراً، وموانئ دبي العالمية – أعلنت «دستركت 2020» عن تحالفات محلية ودولية جديدة مع الهيئات والمؤسسات الداعمة للمشاريع الناشئة من دولة الإمارات والأسواق الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وناميبيا وسلوفينيا وماليزيا والولايات المتحدة وبوتسوانا. وسيرفد الشركاءُ الجدد برنامجَ الانطلاق من دبي «سكيل 2 دبي» بمحفظة متنوعة من المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة الدولية، لإنشاء شبكة من المشاريع الناشئة المحلية والإقليمية والعالمية في قلب منظومة الابتكار.

يهدف برنامج «سكيل 2 دبي» إلى دعم المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة ذات القدرات العالية لتأسيس أعمالها في الإمارات ضمن «دستركت 2020»، والانطلاق منها إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والأسواق العالمية الأخرى. و«سكيل 2 دبي» هو برنامج دعم خالٍ من تملك الأسهم، وتشمل فوائده مساحة عمل مجانية لمدة عامين في «دستركت 2020»، وتأشيرة لمدة عامين، ودعم تأسيس الأعمال، والحصول على أسعار خاصة من مزودي الخدمات، والوصول إلى الفعاليات الاجتماعية وغيرها من فعاليات التواصل.

شراكات دولية

وتضم قائمة الشراكات الدولية الجديدة التعاون بين «سكيل 2 دبي» وحاضنة الأعمال الأمريكية «معهد المؤسسين»، والمراكز البريطانية للأعمال، ووزارة الصناعة والتجارة في ناميبيا، والصندوق السلوفيني للشركات، والمركز الماليزي العالمي للابتكار والإبداع، وهيئة الشركات المحلية في بوتسوانا، بالإضافة إلى شركة «ماغنيت» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً. وتؤكد هذه الشراكات التزام «دستركت 2020» باستقطاب ودعم المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة في المنطقة وجميع أنحاء العالم، وتأتي في أعقاب اتفاقيات الشراكة التي عقدتها «دستركت 2020» مع مؤسسات محلية رئيسية مثل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصندوق محمد بن راشد للابتكار.

وستعمل «دستركت 2020» بعد ختام فعاليات إكسبو دبي على دمج التطبيقات المبتكرة لأحدث التقنيات الذكية مثل إنترنت الأشياء، لمواجهة التحديات وتحسين الخدمات التي تمكّن المجتمع من أن يصبح أكثر ذكاءً واستدامة. وسيكون ذلك بدعمٍ من المختبر الحضري في «دستركت 2020»، والذي يشكل منصة بيانات مفتوحة وبيئة اختبار تجرّب فيها المؤسسات حلولها للتحديات الحضرية ضمن بيئة حضرية حية. وكما تم تصميم البيئة المادية الفريدة التي تتمحور حول الإنسان في «دستركت 2020» – والتي تعيد استخدام 80% من البنية التحتية والمعالم المعمارية المتميزة المخصصة لفعاليات إكسبو 2020 دبي ـ بهدف تعزيز آليات التعاون والمساحات التي تدعم الابتكار وتضمن تحقيق الازدهار.

وقالت تاله الأنصاري، مدير منظومة الابتكار وبرنامج «سكيل 2 دبي» في «دستركت 2020»: نصمم منظومة ابتكارٍ ومجتمعاً من شأنهما تمكين الشركات في دستركت 2020 من توظيف قدراتها، وندرك مدى صعوبة التوسّع ودخول أسواقٍ جديدة بالنسبة لمعظم الشركات. وقد صممنا برنامج سكيل 2 دبي خصيصاً لتلبية احتياجات المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة ودعمها في رحلتها، في ضوء دراسة الصعوبات التي تواجهها تلك الشركات. وعبر تعاوننا مع شركاء سكيل 2 دبي الذين يملكون شبكات واسعة من رواد الأعمال، نبني منظومة ابتكار عالمية ونستقطب الشركات التي ستقدم إسهامات قيّمة في نمو منظومة المشاريع الناشئة واقتصاد الابتكار في الإمارات.

بدوره قال سمير سورتور، العضو المنتدب لحاضنة الأعمال «معهد المؤسسين» في الإمارات: «تعاوننا مع دستركت 2020 هو خطوة ذكية لمؤسستنا وشركات التقنية العالمية الناشئة التي ندعمها. ولعل القاسم المشترك بين معهد المؤسسين ودستركت 2020 هو تقدير التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، وكذلك الإمكانات الهائلة لتغيير القطاع، والتي هناك حاجة ملحّة لاستكشافها عند التغلب على هذه التحديات. ونتطلع إلى توصية أبرز مؤسسينا وشركاتنا الناشئة العالميين من أجل التعاون مع دستركت 2020، حيث سيزودهم البرنامج العالمي لرواد الأعمال (سكيل 2 دبي) بالدعم اللازم لتحقيق الازدهار في سوق جديدة - في دبي ودولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».

تلقي الطلبات

بدأ برنامج «سكيل 2 دبي» تلقي طلبات الشركات الناشئة المحلية والإقليمية والعالمية الراغبة في تسجيل اهتمامها عبر موقع «دستركت 2020» الإلكتروني: www.district2020.ae/‏‏scale2dubai، وسيجري تقديم الطلبات واختيار القائمة القصيرة للانضمام إلى برنامج «سكيل 2 دبي» اعتباراً من سبتمبر 2021، حيث سيتم إعلان أسماء المقبولين خلال الأشهر الستة التي سيقام خلالها إكسبو 2020 دبي. وسيكون باستطاعة من يقع عليهم الاختيار ليكونوا جزءاً من البرنامج الانتقال إلى مساحات عملهم في «دستركت 2020»، بعد فترة قصيرة من إسدال الستار على فعاليات إكسبو 2020 دبي عندما تفتح «دستركت 2020» أبوابها بحلول أكتوبر 2022.

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