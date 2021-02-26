نجاح لافت وصفقات للمشاركين من جنوب شرق آسيا وأمريكا الوسطى

المصدر: دبي- البيان

عززت كوستاريكا جاذبيتها ضمن قائمة وجهات التسوق، التي يتطلع إليها المشترون من الشرق الأوسط لاستيراد المنتجات بعد النجاح، الذي حققته في معرض «جلفود 2021»، وذلك بحسب ما أعلنته الوكالة التجارية الراعية لمشاركة كوستاريكا في المعرض.

وأتاح «جلفود 2021» الفرصة أمام خبراء القطاع للاجتماع وتعويض الفرص الضائعة واكتشاف إمكانات تجارية واعدة، بعد فترة من التحديات غير المسبوقة، التي واجهت القطاع لعام تقريباً. واستضاف «جلفود» ما يقارب 2500 شركة من 85 دولة حول العالم لعرض منتجاتها أمام المشترين وعقد مشاريع تجارية لهذا العام بثقة وعزيمة.

وبرزت كوستاريكا في نسخة هذا العام من المعرض؛ حيث فازت شركة «ترتوليا بروجا» للمشروبات بجائزة «المشروب الأكثر ابتكاراً» في جوائز «جلفود» للابتكار عن مسحوق الشوكولاته المحلّى بفاكهة مونك، والتي تُعتبر البديل الطبيعي للسكر، وتتميّز بدرجة حلاوة أكثر من 200 مرة من السكر العادي.

وقالت كارينا مولينا، المفوض التجاري عن منطقة الشرق الأوسط في شركة بروكومير: «يسعدنا أن نشهد تحقيق الشركة لهذا النجاح الكبير، حيث سنرى منتجاتها قريباً في جميع المتاجر. وبالتأكيد سيعود هذا النجاح بالمنفعة على كوستاريكا والوكالة التجارية أيضاً، إذ ستبدي المزيد من الشركات اهتماماً بالسوق في كوستاريكا نظراً للمنتجات المبتكرة وعالية الجودة التي نقدمها، وهي مزايا تلقى رواجاً كبيراً في هذه المنطقة، وقد أبدى العديد من العملاء رغبة جدية في التعاقد معنا».

البن الإندونيسي

ونالت إندونيسيا نصيبها من النجاح أيضاً في نسخة هذا العام من «جلفود 2021»، فقد وقّع أحد منتجي البن من إندونيسيا عقد توريد شحنة كبيرة من بن روبوستا مع أحد المشترين من المنطقة. وقال داني أرسياد أنور، مدير علاقات العملاء في المركز الإندونيسي للترويج التجاري بدبي: «يشارك 12 عارضاً في الجناح الإندونيسي، وقد عقدوا جميعاً اجتماعات مع مشترين محتملين لمنتجاتهم، بما فيها المنتج الإندونيسي المبتكر سكر النخيل، والذي يعدّ بديلاً رائعاً عن السكر المكرر. كما وقّعت إحدى شركات القهوة التابعة لنا عقداً لتوريد شحنة كبيرة من بن روبوستا».

الشركات الإسبانية

وشكّل «جلفود 2021» منصة رائعة للشركات الإسبانية، ومنها خيليوس، مزرعة الغابات الزراعية في مقاطعة الباسيتي، والتي وقعت 12 مذكرة تفاهم لتوريد منتجاتها. وقال حيدر الزهيري، مؤسس شركة سيوكوليليس للتجارة، الموزع الإقليمي لشركة خيليوس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «استحوذت مجموعتنا المختارة من المنتجات الفاخرة والصديقة للبيئة على اهتمام المشترين ممن ينشدون إضافة نكهة فريدة إلى منتجاتهم. كما أظهر العديد من الطهاة رغبتهم الشديدة باستخدام منتجاتنا في مطابخهم. وأبدى عملاء آخرون اهتمامهم بمستويات الجودة الفاخرة التي تتميز بها المنتجات، وأعربوا عن رغبتهم بعقد شراكات مع علامتنا التجارية. ونحن سعداء بتوقيع مجموعة مذكرات تفاهم مع شركات محلية عدة».

وأضاف: أتاح معرض «جلفود 2021» أمامنا الفرصة للترويج لمنتجاتنا مع العديد من الفنادق في المنطقة. وقد حظيت منتجاتنا بإشادة كبيرة، ونحن فخورون بنجاحنا بتقديم العلامة التجارية بهذه الصورة المميزة، خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي يواجهها العالم.

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