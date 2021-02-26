«باي جرو» تطرح حلولاً رقمية لتعزيز العلامات التجارية

المصدر: دبي- البيان

شاركت «باي جرو» المنصة الإلكترونية في النسخة السادسة والعشرين من معرض الخليج للأغذية، الذي اختتم فعالياته، أمس، في مركز دبي التجاري.

وقدمت «باي جرو» في المعرض حلولاً رقمية وخدمات عدة، تسهم من تعزيز ظهور العلامات التجارية وانتشارها خصوصاً بعد الاهتمام المتزايد بالسوق الإلكتروني، والذي خلّف دخول الكثير من الشركات إلى عالم الإنترنت وزيادة المنافسة.

وقال أنجيلو جافارجي الرئيس التنفيذي لمنصة «باي جرو»: «أصبح من الضروري لكل شركة أن تنتقل إلى عالم الإنترنت، وذلك لتصل إلى الشركات الأخرى، فضلاً عن المتسوقين والمواطنين»، وأضاف: يتيح العالم الرقمي فرصاً واسعة للوصول والنمو السريع والأكثر استدامة. و«باي جرو» هي منصة تجارية رقمية تصل إلى الشركات المصنعة، المؤسسات والموردين بأصحاب المطاعم، البقالات، ومتاجر البيع بالتجزئة وتقدم للباعة والمشترين تجربة إلكترونية سهلة، تعينهم على التواصل عبر تطبيق واحد وإدارة طلباتهم ومخزونهم من منصة واحدة، بالإضافة إلى ذلك تدعم انتشارهم وتعزز المنتجات المعروضة. وأعلنت «باي جرو» خلال المعرض تسجيل10,000 مشتر مهتم بالمنتجات المتنوعة والمعروضة على المنصة من قبل علامات تجارية مختلفة.

وقال يوسف تمباوالا نائب الرئيس للتنمية والتطوير في مجموعة «غسان عبود» الشركة الأم لـ«باي جرو»: مثّل معرض «جلفود» فرصة مثالية لنا لعرض ابتكارنا. وتمكنا من خلاله من تكوين العديد من العلاقات المميزة ومن توقيع صفقات مع يونيليفر، مارس- ريجلي، بركات، إن آر تي سي فريش، جرين فالي للصناعات الغذائية، هنتر فودز وغيرها. علاوة على ذلك، التقينا ممثلين من الوفد الروسي. سعداء لمشاركة الخطط المستقبلية معكم قريباً.

وتهدف منصة «باي جرو» الإلكترونية لإعادة هيكلة سلسلة توريد التجارة التقليدية باستخدام الإنترنت والعالم الرقمي، مقللة بذلك من التكاليف، ومعززة من الجودة ومن انتشار العلامات التجارية من خلال الذكاء الصناعي والتعلم الآلي. ويمكن للمشترين الآن تحميل تطبيق «باي جرو» مجاناً والاستمتاع بامتيازاته، كما يمكن للتجار عرض منتجاتهم على المنصة بكل سهولة.

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