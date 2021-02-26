الفريق الأوروبي يتوّج ببطولة «جلفود» الدولية للطهي

المصدر: دبي- البيان

نجح أبرز طهاة الفريق الأوروبي، الذي شارك في بطولة «جلفود» الدولية للطهي في الارتقاء بمعايير المنافسة، وإبهار أعضاء لجنة التحكيم في فعالية اختتمت يوماً حافلاً بالترفيه في مركز دبي التجاري العالمي، أمس.

وشهدت النسخة الثالثة من البطولة مشاركة أربعة فرق تُمثل أوروبا وأفريقيا- الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا، التي تواجهت في فعالية جمعت بين متعة المنافسة بين مختلف قارات العالم والفائدة، التي تُقدمها كونها دورة متقدمة في عالم الطهي. وتم تقييم الطهاة بناء على مدى ابتكار واستدامة الأطباق التي حضّروها مع تخصيص 30% من معايير التحكيم للمكونات المستدامة وأساليب الطهي وسياسة عدم هدر المكونات.

وجاء تتويج الفريق الأوروبي باللقب، في أعقاب منافسة حافلة، بفضل قائمة الطعام المميّزة والتي تشمل:

- طبق المقبلات - «ربيع أخضر» المكون من البيض المسلوق وجبنة البارميزان والهليون والخضراوات الورقية.

- الطبق الرئيسي - «سالتيمبوكا القاروس البحري» المكون من سمك القاروس البحري ولحم العجل المقدد وإكليل الجبل والخس المشوي، إلى جانب طبق «الجبن والفلفل» المكون من جبنة بيكورينو والعسل والفلفل الأسود والبرتقال.

وقال الشيف برنادو بالاديني، الطاهي الرئيسي لـتورنو سوبيتو في دبي، والعضو في الفريق الأوروبي: أشعر بالفخر والسرور لفوزي ببطولة «جلفود» الدولية للطهي. وسُعدت للغاية لمشاركتي في هذه البطولة المرموقة واستعراضي للأطباق التي تشتهر بها منطقتي، لا سيما سالتيمبوكا القاروس البحري، كما نتشرف بالتقدير الذي حظينا به من لجنة التحكيم.

ومثل استئناف الفعاليات من خلال تنظيم معرض بضخامة «جلفود» دليلاً حقيقياً على التزام الإمارات بالتميّز، وكونها مثالاً يحتذى لسائر دول العالم، حيث أثبتت أن التطبيق السليم لقواعد التباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية المناسبة ضد «كوفيد 19»، سيتيح بلا شك استئناف تنظيم المعارض الأخرى في جميع أنحاء العالم.

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